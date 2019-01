Argentero | il mio Copperman | supereroe gentile che tende la mano

Luca Argentero : “Panettone e microscopio. Vi racconto il mio Natale in famiglia ” : «Il Natale è la tradizione che amo di più. E’ la mia festa preferita, un modo per stare in famiglia, in poche parole: “vuol dire casa”». A parlare l’attore e conduttore televisivo Luca Argentero, impegnato in questo periodo nella tournée teatrale: E’ questa la vita che sognavo da bambino?, spettacolo prodotto dalla Stefano Francioni Produzioni e di...