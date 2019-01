Apple Music e American Airlines insieme per la musica in streaming a bordo degli aerei

Lampo Apple Music - disponibile per tablet Android : download : Apple Music estende il proprio supporto a tutti i tablet Android attraverso il rilascio della versione 2.7, da poter scaricare anche subito sul Play Store. Il servizio mette a disposizione un canale di acceso più semplificato alle varie sezioni dell'applicazione a bordo dei tablet equipaggiati con l'OS mobile di Google, grazie all'innesto della nuova navigation bar, che consente un via libera veloce alle sezioni 'Sfoglia', 'Per te', 'Radio' e ...

Il supporto per i tablet Android di Apple Music è disponibile per tutti : Ieri Apple ha aggiornato Apple Music per Android portando l'app alla versione 2.7, distribuendo a tutti gli utenti i diversi miglioramenti inseriti per la prima volta in beta test lo scorso mese. Il servizio di streaming Musicale di Apple ora offre un accesso più semplice alle diverse sezioni dell'app sui tablet Android, grazie alla nuova barra di navigazione che permette un accesso rapido a "Libreria", "Per te", "Sfoglia" e "Radio". L'articolo ...

Fedez - «Che cazzo ridi» il nuovo inedito con Tedua e Trippie Redd : «Già primo su iTunes e Apple Music» : di Luca Calboni ' Volevo cambiare il mondo con le mie idee, è stato più facile cambiare idea '. Si chiama Che ca**o ridi il nuovo singolo di Fedez estratto dal suo album Paranoia Airlines , in uscita ...

Gli speaker Amazon Echo supportano Apple Music : Gli speaker smart Amazon Echo possono finalmente godere dell'integrazione con Apple Music, l'aggiornamento dell'app Alexa è in roll out. L'articolo Gli speaker Amazon Echo supportano Apple Music proviene da TuttoAndroid.

Super promozione Wind : 120 Gb e 6 mesi di Apple Music : Da quando nel mercato è arrivata Iliad è iniziata una lotta tra le compagnie telefoniche Italiane per accaparrarsi più clienti possibile lanciando decine di promozioni. Oggi ve ne segnaliamo una davvero ottima di Wind finalizzata ad alcuni utenti selezionati. Le caratteristiche dell’offerta Wind sta inviando ad alcuni dei suoi utenti un messaggio con il quale propone un offerta che include 120 Gb di traffico internet da utilizzare entro un ...

Cosa fa Platoon - la startup per scovare i talenti musicali comprata da Apple : Trovare artisti prima degli altri, farli crescere e - magari - metterli sotto contratto in esclusiva. Ecco perché Apple ha acquisito Platoon. La startup, con sede a Londra, è stata fondata Denzyl ...

Apple compra Platoon - startup per scoprire talenti musicali : Dopo Asaii, l’azienda di Cupertino acquisisce una nuova società attiva da due anni nel mercato degli artisti emergenti

