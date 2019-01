Maltempo - Veneto : al via nuovo modello di intervento nelle aree boschive : L’emergenza che ha colpito il Veneto a fine ottobre ha avuto caratteristiche e dimensioni (30 mila ettari di territorio per milioni di metri cubi di legname schiantato) che non si erano mai verificate in Italia. Giuseppe Zamberletti, il fondatore della Protezione civile appena scomparso, a fronte del dramma del terremoto in Friuli Venezia Giulia nel 1976, disse in quell’occasione che si stava creando un ministero della “guerra” a guerra già ...

Maltempo Veneto : a pieno regime il recupero dei boschi : E’ entrata a pieno regìme la complessa operazione di recupero dei milioni di metri cubi di alberi abbattuti sulla montagna veneta dal tornado d’autunno. In val Visdende, una delle aree più colpite, le ditte specializzate del comparto legname lavorano a pieno ritmo, e importanti lotti di tronchi recuperati sono già stati venduti. Lo rende noto il Direttore di Avepa, Fabrizio Stella, nominato soggetto attuatore per il rilievo e le ...

Maltempo Veneto : Dolomiti imbiancate dalla neve : Montagna veneta interessata da una spruzzata di neve: i fiocchi hanno leggermente imbiancato le Dolomiti. Secondo l’Agenzia regionale Arpav la neve fresca caduta al suolo si aggira su una media di 10 centimetri. Picchi di accumulo al Passo della Mauria (27 cm), ad Auronzo città (25 cm), a Padola (20 cm) e Cortina d’Ampezzo (9 cm). Nell’Altopiano di Asiago registrati circa 20 cm di neve L'articolo Maltempo Veneto: Dolomiti ...

Maltempo Veneto : boschi abbattuti - recupero dei tronchi a pieno regime : E’ entrata a pieno regime la complessa operazione di recupero dei milioni di metri cubi di alberi abbattuti sulla montagna veneta dall’ondata di Maltempo di fine ottobre. Ad esempio In val Visdende, una delle aree più colpite, le ditte specializzate del comparto legname lavorano a pieno ritmo, e importanti lotti di tronchi recuperati sono già stati venduti: lo rende noto il Direttore di Avepa, Fabrizio Stella, nominato soggetto attuatore ...

Maltempo : boschi abbattuti in Veneto - a pieno regime recupero tronchi : Venezia, 28 gen. (AdnKronos) - E’ entrata a pieno regìme la complessa operazione di recupero dei milioni di metri cubi di alberi abbattuti sulla montagna veneta dal tornado d’autunno. Ad esempio In val Visdende, una delle aree più colpite, le ditte specializzate del comparto legname lavorano a pieno

Maltempo : boschi abbattuti in Veneto - a pieno regime recupero tronchi (2) : (AdnKronos) - “E’ ora iniziata la fase di intensità totale dei lavori – precisa Stella – che saranno ulteriormente rafforzati se le condizioni meteorologiche lo consentiranno”. "Per quanto riguarda le Amministrazioni Locali, con l’incarico di Soggetti Attuatori conferito in questo ultimi giorni dal

Maltempo Veneto - allerta valanghe : “Non rinuovere gli alberi caduti” : Arpav ha reso noto in quali aree dei Comuni del Veneto colpiti dal Maltempo dello scorso autunno si può intervenire con interventi di rimozione degli alberi schiantati, e dove invece è meglio lasciare i tronchi dove stanno, per scongiurare il rischio valanghe. In alcune zone, infatti, “è meglio lasciare le piante a terra perché possono avere una funzione protettrice degli abitati e della viabilità”, spiega il direttore di Avepa ...

Maltempo : Veneto - previsioni di neve sulla costa - Comune Jesolo già in allerta : Venezia, 22 gen. (AdnKronos) - Possibilità di neve sulla costa. È quanto emerge dalle previsioni meteo dell’Agenzia per la Protezione Ambientale del Veneto (ARPAV) che indicano, a partire dalla tarda serata di oggi, martedì 22 e fino alle prime ore di giovedì 24 gennaio, deboli precipitazioni nevose

Maltempo Veneto : previsioni di neve sulla costa - Comune di Jesolo già in allerta : Possibilità di neve sulla costa. È quanto emerge dalle previsioni meteo dell’Agenzia per la Protezione Ambientale del Veneto (ARPAV) che indicano, a partire dalla tarda serata di oggi, martedì 22 e fino alle prime ore di giovedì 24 gennaio, deboli precipitazioni nevose che potranno essere comprese tra 1 e 5 centimetri. A fronte di queste indicazioni, il Comune di Jesolo (Ve) si è già attivato con il piano neve, strumento che individua diversi ...

Maltempo : in Veneto da domani in arrivo nevicate anche in pianura : Venezia, 21 gen . (AdnKronos) - Da domani, nevicate in arrivo in Veneto, anche in pianura. Il Centro funzionale decentrato della Protezione Civile del Veneto, viste le previsioni meteorologiche, ha dichiarato lo stato di attenzione dalle ore 18 di domani 22 gennaio sino a mezzogiorno del 24, al fine

Maltempo Veneto - Zaia : 3 milioni di euro nel conto corrente della Regione : “Siamo arrivati a 3 milioni di euro. E i bonifici continuano ad affluire sul conto corrente della Regione aperto per raccogliere fondi da utilizzare a sostegno delle popolazioni e dei territori colpiti dalla devastante ondata di Maltempo di fine ottobre“: lo ha reso noto il governatore del Veneto Luca Zaia in un post su Facebook. “Il grande cuore dei veneti si sta manifestando ogni giorno di piu’ con una generosita’ ...

Maltempo : da Regione Veneto piano per far fronte a emergenze in caso di nevicate (2) : (AdnKronos) - Sono in corso di predisposizione piani di emergenza per i comuni di Alleghe, Colle Santa Lucia, Livinallongo del Col di Lana, Rocca Pietore, San Tomaso Agordino, Sovramonte, Zoppè di Cadore. Le nuove aree individuate dai tecnici vanno ad aggiungersi alle altre aree valanghive già note

Maltempo : da Regione Veneto piano per far fronte a emergenze in caso di nevicate : Venezia, 17 gen. (AdnKronos) - Uno dei rischi che il Presidente della Regione Luca Zaia ha individuato, nella sua veste di Commissario delegato per gli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio del Veneto tra ottobre e novembre 2018, è quello delle conseguenze che lo schia

Maltempo Veneto : la Regione si prepara all’emergenza neve : Uno dei rischi che il presidente della Regione Luca Zaia ha individuato, nella sua veste di Commissario delegato per gli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio del Veneto tra ottobre e novembre 2018, è quello delle conseguenze che lo schianto di interi boschi nelle aree montane potrebbe avere sui sottostanti centri abitati in caso di nevicate e sulla viabilità. I rischi idrogeologici collegati sono quindi ...