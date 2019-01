Luigi Di Maio | curriculum | età e fidanzata | il profilo del politico

Sea Watch - attenta Olanda - Luigi Di Maio è pronto a far scoppiare incidente diplomatico : Il caso della Sea Watch tiene banco da giorni ormai, oggi Di Maio si espresso in modo diretto rivolgendosi all’Olanda “Il caso Sea Watch è all’attenzione della Corte europea dei diritti dell’uomo” e “l’Italia ritiene che la giurisdizione appartenga all’Olanda, in quanto Paese di bandiera della nave che ha effettuato il salvataggio in acque internazionali. Pertanto domani l’Italia depositerà ...

Reddito di cittadinanza - l’annuncio di Luigi Di Maio : “Il 27 aprile arriveranno i primi assegni” : Il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, annuncia che le prime erogazioni del Reddito di cittadinanza sono previste per il 27 aprile: "Dal 27 di aprile verranno liquidati i primi redditi di cittadinanza", assicura Di Maio ricordando i tre step che porteranno all'emissione della cifra mensile per i beneficiari.Continua a leggere

Alessandro Di Battista come Luigi Di Maio - molla il papà ma... Qual è il suo vero - grave peccato : Vorremmo prendere le difese di certi genitori che hanno messo al mondo figli solo in apparenza migliori di loro, i Quali, proclamandosi onesti, continuano a puntare il dito con severità e a scaricare ...

Luigi Di Maio su Buona Scuola - classi pollaio e nuove assunzioni : le parole del vicepremier : In una lettera inviata a molti quotidiani del Centro e Sud Italia, il vicepremier Luigi Di Maio ha voluto fare il punto della situazione dopo l’approvazione del Reddito di Cittadinanza, che entrerà in vigore a partire da aprile. Il ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico ha toccato anche il tema della Scuola. Di Maio: “Smantelleremo la Buona Scuola a partire dalle classi pollaio” Nel dettaglio, Di Maio ha rimarcato ...

Caso Diciotti - Luigi Di Maio : “Non faremo dispetto a Salvini votando contro di lui in Senato” : Luigi Di Maio ha spiegato perché al Senato il M5S non voterà a favore dell'autorizzazione a procedere in giudizio nei confronti del vicepremier Matteo Salvini: "Il governo italiano si oppose allo sbarco dalla Diciotti finché l'Europa non avesse detto dove dovessero andare le persone a bordo. Fu una decisione del governo tutto"Continua a leggere

Matteo Salvini - la sfida ai giudici che fa tremare Luigi Di Maio : "Portatemi arance in cella" : «Salvini, ogni volta che la vedo mi vergogno di essere italiano». «E allora prenda un barcone e se ne vada...». «Bravooo».... Applausi. Inizia così il sabato del villaggio meneghino del ministro dell' Interno, Matteo Salvini, con la figlia in macchina in attesa di godersi la sua porzione di week end

Reddito di cittadinanza - lettera di Luigi Di Maio : “La scintilla che mancava al Sud del Paese” : Il ministro del Lavoro Luigi Di Maio scrive una lunga lettera ai giornali del Sud Italia per spiegare alcuni aspetti del Reddito di cittadinanza: "Non è solo una carta prepagata, la misura serve per far incontrare domanda e offerta di lavoro e serve per incoraggiare gli imprenditori ad assumere".Continua a leggere

Luigi Di Maio - la spaventosa profezia di Eugenio Scalfari : "Come finirà. E me ne rallegro" : Come ogni domenica sulle pagine di Repubblica, ecco l'editoriale-fiume del fondatore, Eugenio Scalfari. Si parla di sovranismo, di Matteo Salvini ed elezioni Europee. Ma si parla anche e soprattutto di Luigi Di Maio, il leader del M5s, al quale Scalfari riserva una spaventosa profezia, che piove nel

Non è l'Arena 27 gennaio 2019 : Luigi Di Maio nell'intervista con Giletti : Non è l'Arena, intervista di Giletti a Luigi Di Maio L'attualità politica con il faccia a faccia di Massimo Giletti con il vicepremier, Ministro del Lavoro e leader del Movimento 5 Stelle Luigi Di ...

Luigi Di Maio - la nevrosi dopo il sondaggio : ora il M5s guarda al Pd? : I Cinquestelle sono preoccupati perché continuano a scendere nei sondaggi, mentre la Lega sale sempre di più. Il sorpasso di Salvini su Di Maio alle Europee è dato per scontato dal Movimento, che però è terrorizzato di essere staccato di dieci punti e oltre. Sono gli effetti della prova del governo,

Trivelle - Luigi Di Maio : 'Non svenderò nulla ai petrolieri' : "Le Trivelle sono un attacco agli italiani e al nostro mare. Non svenderò nulla ai petrolieri del resto del mondo". Lo ha affermato il vicepremier Luigi Di Maio su Facebook. "Il paradigma di sviluppo del M5s è sostenibile - ha aggiunto Di Maio -, non possiamo rischiare che il nostro mare venga ricoperto di ...