Blue Panorama assume 80 hostess e steward

(Di martedì 29 gennaio 2019)Airlines, compagnia aerea di bandiera interamente italiana, è alla ricerca di 80 assistenti di volo certificati per le proprie basi operative, circa 50 in Italia e 30 all’estero. La selezione è aperta a chiunque voglia candidarsi e si sappia relazionare al pubblico con empatia, garbo, dinamismo e, soprattutto, col sorriso.Tutti gli interessati potranno presentarsi agli Open day con una copia del proprio curriculum vitae, del passaporto, della licenza Cca e del certificato medico.I prossimi appuntamenti:– 19 febbraio 2019, Roma. Ore: 9.30 – 18, all’Hotel Holiday Inn Rome – Eur Parco dei Medici, via Castello della Magliana, 65.– 21 febbraio 2019, Milano Malpensa. Ore: 9.30 – 18, all’Hotel Hilton Garden Inn, via Giuseppe Mazzini, 63.I requisiti per candidarsi sono: essere cittadino italiano o appartenente alla Comunità europea con ...