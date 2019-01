Il mercato della droga a Milano | i prezzi continuano a calare | dall’eroina a 3 euro alla

Il calciomercato oggi – La lista della spesa (segreta) della Juve : Il calciomercato oggi – Ultimi giorni caldissimi di calciomercato, si muovono le squadre con l’obiettivo di rinforzare le rose. Secondo ‘Il Tempo’ gaffe del dirigente della Juventus Paratici che avrebbe dimenticato sul tavolo un foglietto con i nomi degli obiettivi di mercato: Nicolò Zaniolo (valutato da Paratici 40 milioni), Savic e Federico Chiesa (50 milioni), il gioiellino del Brescia Tonali (20 milioni), il difensore del Genoa ...

Il video virale della cinese insultata e minacciata in un supermercato milanese : Una donna cinese è stata pesantemente insultata da un uomo di un supermercato Iper nel milanese al quale chiedeva chiarimenti sul costo di una bottiglia d'acqua. "Impresa" che il bullo ha ripreso con i cellulare e che ora è un video virale in rete. La donna non parla italiano e l'uomo l'ha prima sbeffeggiata, poi insultata e infine minacciata con frasi come "ti spezzo le gambe". Tutto rigorosamente su video, ripreso con un ...

Lo scoop de "Il Tempo" sul mercato della Juve fa il giro del mondo : Il nostro scoop fa il giro del mondo sul web, diventando una delle principali notizie pubblicate sui siti internet dei maggiori organi d'informazione.

Lo scoop de 'Il Tempo' sul mercato della Juve fa il giro del mondo : Il nostro scoop fa il giro del mondo sul web, diventando una delle principali notizie pubblicate sui siti internet dei maggiori organi d'informazione.

Paratici distratto : dimentica un foglietto con gli obiettivi di mercato della Juventus : Fabio Paratici ha preso molto più potere alla Juventus da quando è uscito di scena l'ex amministratore delegato Beppe Marotta. Da fine ottobre, infatti, ha un peso specifico molto più elevato nelle decisioni che riguardano e riguarderanno il mercato in entrata e in uscita del club di Corso Galileo Ferraris. Il dirigente 46enne di Borgonovo Val Tidone, però, ha commesso, forse, un piccolo errore dato che ha dimenticato un foglietto con scritti ...

Paratici dimentica la “lista del mercato” della Juventus al ristorante : ecco i nomi nel mirino dei bianconeri [FOTO] : Fabio Paratici avrebbe dimenticato la lista della spesa della sua Juventus sul tavolo di un ristorante in quel di Milano: i dettagli Piccolo giallo in queste ore attorno al calciomercato della Juventus. Il ds del club Fabio Paratici, avrebbe stilato una lista con i nomi nel mirino dei bianconeri e l’avrebbe poi lasciata distrattamente sul tavolo di un ristorante milanese in zona Brera. Poco dopo tale lista è giunta sulla scrivania de ...

Ricerca : cresce il mercato della robotica ospedaliera - 16 - 7 miliardi di dollari entro il 2023 : Il mercato globale della robotica ospedaliera “è in continua crescita e secondo un rapporto di ‘Markets and Markets’ raggiungerà i 16,74 miliardi di dollari entro il 2023, da un valore stimato di 6,46 miliardi di dollari attuali“. L’ambito dei robot in campo medico “è vasto e comprende robot per la chirurgia, robot per la riabilitazione, robot radio-chirurgici non invasivi e robot per l’industria ...

Calciomercato Spal - Moncini saluta : per lui c'è il Cittadella : FERRARA - Gabriele Moncini è un giocatore del Cittadella . L'attaccante classe 1996, infatti, è stato ceduto dalla Spal alla società veneta, militante nel campionato cadetto,. Questa la nota del club ...

Calciomercato Juventus - Romero arriverà al termine della stagione : Calciomercato Juventus – La Juve non ha intenzione di fermarsi e continua a cercare talenti sul mercato. L’ultimo sondaggio, che si sta trasformando in trasferimento, viene dal Genoa. Romero entra nel piano nel quale sono compresi Todibo e Trincao, gli altri due ragazzi in carriera che la Signora ha puntato. Romero è un difensore di vent’anni con una […] L'articolo Calciomercato Juventus, Romero arriverà al termine della ...

Calciomercato - Gabigol al Flamengo : entusiasmo allo stadio - il video della presentazione al Maracanà : All'Inter non è mai riuscito a imporsi, nonostante le grandi attese al momento del suo arrivo in maglia nerazzurra. Una breve parentesi italiana con solo 9 presenze in Serie A e un gol contro il ...

Calciomercato Lazio - Caceres va a Bologna con Spinazzola della Juve : Calciomercato Lazio – Quello che chiede Inzaghi a Tare è una squadra rinforzata in vista della seconda parte di stagione. Il ds della Lazio, con l’aiuto di Lotito, vuole accontentare il tecnico biancoceleste che, adesso, vuole lottare fino alla fine per un posto in Champions. La Champions League è ormai un obiettivo da raggiungere […] L'articolo Calciomercato Lazio, Caceres va a Bologna con Spinazzola della Juve proviene ...

Calciomercato - Arsenal : interesse per Audero della Sampdoria : Alla Sampdoria è arrivato la scorsa estate e ci ha messo veramente poco a diventare un punto fermo nelle scelte di Marco Giampaolo, nonostante la giovane età. Dopo aver fatto bene con la maglia del ...

Bologna. Dal 23 gennaio Il mercato della Musica : Ritorna “Il Mercato della Musica”, la rassegna di incontri organizzata dal nuovo Ufficio Musica del Comune di Bologna, in collaborazione

Calciomercato Frosinone - continua la caccia ad un centrocampista : interesse per Viviani della SPAL : Il centrocampista di proprietà della SPAL piace e non poco al club ciociaro, che vorrebbe rinforzare il proprio centrocampo La batosta subita davanti al proprio pubblico contro l’Atalanta spinge il Frosinone a lanciarsi sul mercato, provando a rinforzare la propria rosa. Il nome in cima alla lista del club ciociaro è quello di Federico Viviani, centrocampista in uscita dalla SPAL. Impiegato solo una volta in Coppa Italia, l’ex ...