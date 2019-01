' C' è Grillo' in prima serata su Rai2 | polemiche sui 30 000 euro

La Rai paga 30mila euro a Grillo per i suoi sketch in prima serata : Si tratta dei diritti che Viale Mazzini dovrebbe corrispondere alla 'Marangoni spettacoli', ovvero all'agente storico del comico, per l'uso di alcune sue performance, datate nel tempo. Una notizia ...

M5s : da Rai oltre 30mila euro a Beppe Grillo per show in prima serata : Si tratta dei diritti che viale Mazzini dovrebbe corrispondere alla ' Marangoni spettacoli ', ovvero all'agente storico di Beppe Grillo , per l'uso di vecchi filmati del comico genovese. Nei giorni ...

Beppe Grillo domani in prima serata su Rai2 - Freccero si difende dalle polemiche : A 24 ore dalla messa in onda, prevista per domani sera in prima serata su Rai2, crescono le polemiche per la trasmissione 'C'è Grillo'. Ilprogramma non prevede il ritorno live del fondatore dei ...

Beppe Grillo domani in prima serata su Rai2 - tante polemiche - Freccero si difende : A 24 ore dalla messa in onda, prevista per domani sera in prima serata su Rai2, crescono le polemiche per la trasmissione 'C'è Grillo'. Ilprogramma non prevede il ritorno live del fondatore dei ...

I Medici 3 - Francesco Montanari ed il suo Savonarola : "Mi ricorda il Beppe Grillo della prima ora" : Proseguono le riprese della terza (e forse ultima) stagione de I Medici: la messa in onda dovrebbe essere prevista per l'autunno, su Raiuno, a solo un anno di distanza dalla trasmissione della seconda stagione. D'altra parte, la produzione della terza stagione è iniziata ad agosto, mesi prima che il pubblico televisivo potesse vedere Daniel Sharman nei panni di Lorenzo Il Magnifico.Nella terza stagione rivedremo Sharman, a cui ora toccherà ...

Due anni fa voleva spegnere la Rai - adesso Grillo ci va in prima serata : Dopo “Ultimo tango” senza censura, dopo Morgan che spiega i Queen in salsa anticasta (“nelle loro canzoni c’è una chance per tutti anche se non sei figlio d’arte o aristocratico”), lunedì torna Beppe Grillo in prima serata. E’ la Rivoluzione di Freccero, guru televisivo del “cambiamento”, maestro in

Ministro Grillo : vaccini vanno fatti - sono prevenzione primaria : Milano, 14 gen., askanews, - 'I vaccini sono strumento di prevenzione primaria. vanno fatti. Tutti e dieci'. Parola del Ministro della Salute, Giulia Grillo, intervenuta a Presa Diretta su Rai3. 'E in ...

Addio al superticket sanitario - ministra Giulia Grillo : “Abolito entro la primavera” : La ministra Giulia Grillo, in un'intervista su 'La Stampa' in occasione dei 40 anni del Ssn, annuncia alcune novità: "Via il superticket su visite e analisi massimo entro la primavera. Via anche i farmaci fotocopia più costosi dal prontuario per rimborsare i medicinali importanti oggi a pagamento. E basta blocchi delle assunzioni di medici e infermieri".Continua a leggere

'Via il superticket in primavera' - l'annuncio della ministra Grillo - : Roma, 13 dic., askanews, - 'Via il superticket su visite e analisi massimo entro la primavera. Via anche i farmaci fotocopia più costosi dal prontuario per rimborsare i medicinali importanti oggi a ...