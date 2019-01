TIM propone ad alcuni ex clienti minuti illimitati e 30 Giga a 10 euro

Amici 2019 - puntata del 19 gennaio in diretta : TIMor Steffens propone l’eliminazione immediata di un ballerino : Marco Alimenti - Amici 2019 Nuovo appuntamento del sabato pomeriggio con Amici 2019, registrato ieri. E qui su DavideMaggio.it si rinnova il liveblogging, per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò che è accaduto durante la puntata. Amici 2019: anticipazioni puntata di sabato 19 gennaio Dalle 14.10, su Canale 5, Maria De Filippi conduce la settima puntata del sabato di Amici 18, la seconda del 2019. Presenti in studio i sei ...

Macron propone stretta anTIMigranti per accattivarsi i gilet gialli : Il presidente francese Macron ha in questi giorni annunciato, al fine di placare la rabbia dei 'gilet gialli' , una ' stretta anti-immigrati '. In vista del 'dibattito pubblico' tra il capo dello ...

Vodafone propone tante iniziative per la setTIMana del RED Friday (e non solo) : Anche per Vodafone questa è la settimana del Black Friday, solo che per l'operatore rosso si tratta del RED Friday. Scopriamo iniziative e offerte dedicate a nuovi e già clienti che sono e saranno disponibili in questi giorni. L'articolo Vodafone propone tante iniziative per la settimana del RED Friday (e non solo) proviene da TuttoAndroid.

TIM : comitato Nomine propone a cda Gubitosi come nuovo ad : Il comitato Nomine e remunerazione di Tim - come da pronostico della vigilia dopo la fumata bianca tra i consiglieri indipendenti eletti nella lista presentata da Elliott all'assemblea dello scorso 4 ...

TIM : oggi il cda. Comitato propone Gubitosi come a.d. e d.g. : Il voto per la nomina avverrà nel consiglio di amministrazione previsto attorno alle 17.30. Di Maio: 'impegnati a creare un player unico della connettività, ma è operazione di mercato. Quindi non ...