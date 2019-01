Terremoto tra Grosseto e Siena. Due scosse - di magnitudo 2.5 e 2.9 - : Non si segnalano danni a persone o cose, ma le scosse sono state avvertite distintamente dalla popolazione

Isola dei famosi - Terremoto a Mediaset : palinsesti stravolti. D'Urso - clamoroso sacrificio : cosa c'è dietro : Stravolti i palinsesti di Mediaset . 'Situazione preoccupante' o 'gran bel gesto', a seconda dei punti di vista, ma il risultato non cambia: l'ultima puntata della Dottoressa Giò , scrive il profilo ...

Terremoto - scossa di magnitudo 3.9 tra le isole Eolie e la Calabria : epicentro nel “piano di Wadati-Benioff” [MAPPE e DETTAGLI] : 1/7 ...

Terremoto - 'ricostruzione - tra il lusco e brusco' : polemiche per l'audizione del commissario Farabollini : 'E' molto probabile- ha aggiunto che non si potrà ricostruire ovunque il preesistente ma faremo tutto ciò che la scienza e la tecnica ci consentono'. 'In due mesi abbiamo analizzato tutte le ...

Terremoto - "Ricostruzione - tra il lusco e il brusco" : polemiche per l'audizione del commissario Farabollini : "Numeri errati, terminologie inappropriate, mancanza di visione di insieme e troppe gaffe", la prima relazione del nuovo commissario alla ricostruzione finisce nel mirino di opposizione e comitati dei terremotati

Terremoto - "ricostruzione - tra il lusco e brusco" : polemiche per l'audizione del commissario Farabollini : "Numeri errati, terminologie inappropriate, mancanza di visione di insieme e troppe gaffe", la prima relazione del nuovo commissario alla ricostruzione finisce nel mirino di opposizione e comitati dei terremotati

Papa Francesco - la strana promozione del vescovo accusato di abusi : un Terremoto in Vaticano : Il caso del cardinale argentino Gustavo Zanchetta, sospeso il mese scorso perché indagato dalla Congregazione della Fede per una storia di abusi, rischia di lambire anche Papa Francesco. Zanchetta era stato scelto dal Pontefice due anni fa come componente dei vertici dell'Apsa, cioè l'Amministrazion

Terremoto - continua lo sciame sismico sull’Etna : scossa tra Biancavilla e Santa Maria di Licodia : continua lo sciame sismico sull’Etna: alle 08:55 di stamattina, una scossa di magnitudo 2.8 ad appena 4.0km di profondità ha colpito il versante meridionale del vulcano, tra Biancavilla e Santa Maria di Licodia. La scossa è stata avvertita dalla popolazione, ma non ha provocato ulteriori danni rispetto allo scenario già cagionato dalle scosse delle scorse settimane. L'articolo Terremoto, continua lo sciame sismico sull’Etna: scossa ...

Terremoto di 6.7 in Cile - due morti : gente in strada - paura anche a Santiago : paura in Cile e nella capitale Santiago per un fortissimo Terremoto di magnitudo 6.7 che è stato chiaramente avvertito nella vicina Argentina a riosso delle regioni delle Ande. Due anziani sono morti ...

Terremoto in Romagna - l’esperto : “E’ l’ennesima scossa di avvertimento - se lo ignoriamo ciò che accadrà sarà colpa nostra” : Una forte scossa di Terremoto ha fatto tremare il Nord Italia alle 00:04 della notte tra il 14 e il 15 gennaio. La scossa, in base ai dati ufficiali dell’INGV, è stata di magnitudo 4.6 con epicentro sulla costa di Ravenna, molto vicino all’area in cui sorge Mirabilandia. Si è verificata a 25km di profondità ed è stata avvertita in tutto il Nord Italia e su gran parte del Centro. La terra ha tremato in modo particolarmente significativo in ...

Terremoto di magnitudo 4.6 tra Ravenna e Cervia : Persone in strada in Romagna: decine di chiamate ai vigili del fuoco, ma al momento non si registrano danni.

Terremoto di magnitudo 4.6 tra Ravenna e Cervia - avvertito anche in Veneto : Una scossa di Terremoto di magnitudo 4.6 è stata registrata poco dopo mezzanotte, alle 00:03, con epicentro 11 chilometri a est di Ravenna . Lo ha reso noto l'Ingv, spiegando che l'ipocentro è stato ...

Terremoto in Romagna : paura e gente in strada a Ravenna - oggi scuole chiuse. “Zona ad alta pericolosità sismica” : 1/17 ...

Due scosse di Terremoto in Emilia Romagna - la prima più forte di Magnitudo 4.6. Epicentro a 11 km da Ravenna. Paura tra la popolazione - gente in strada. Non ci sono danni a persone o cose : Una forte scossa di terremoto è stata avvertita in Emilia Romagna poco dopo la mezzanotte del 15 gennaio con Epicentro ad 11 km ad est di Ravenna ad una profondità di 25 Km....