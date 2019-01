Psicodramma Roma | ritrova Dzeko ma si mostra fragile | Atalanta da Champions | gioca il

sportfair

: Roma, in una delle sue classiche giornate da psicodramma, almeno evita la sconfitta e si tiene le certezze Dzeko-Za… - Andre_Capretz : Roma, in una delle sue classiche giornate da psicodramma, almeno evita la sconfitta e si tiene le certezze Dzeko-Za… - AndreaLazzer : Psicodramma Roma - 2fastChristian : RT @tempoweb: Chiusa nell'armadio con i #ladri in casa Via i primi 30 #migranti chiude il #Cara #DiMaio nomina #LinoBanfi all'#Unesco fa ri… -

(Di domenica 27 gennaio 2019) Avanti di 3 gol grazie alto, laè ancora vittima dell’ennesimo blackout. L’ne approfitta e completa una rimonta straordinaria e tiene viva la rincorsa ad un posto inLeague Dopo gli sbadigli di Milan-Napoli di ieri sera, la 21ª Giornata di Serie A regala un pomeriggio domenicale ricco di gol ed emozioni. Ben 22 reti, 6 delle quali nello spettacolare pareggio fra, match concluso con il punteggio di 3-3.Luciano Rossi AS/LaPresseLe due squadre si dividono un punto dal significato diametralmente opposto. La, in vantaggio per 3-0, grazie alla doppietta deltoe al gol di El Shaarawy, esce dal campo fra il primo e il secondo tempo. Il gol subito sul finale della prima frazione fa scattare qualche campanello d’allarme, come già successo contro il Torino. Nella ripresa i giallo-rossi non superano ...