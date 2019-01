Basta battute | gli uomini con l’influenza «soffrono» di più

vanityfair

(Di domenica 27 gennaio 2019) ContagioArtromialgiaAstenia post influenzaleComplicanzeFebbreDunque sembrerebbe vero: glicono il raffreddore soffrirebbero effettivamente più delle donne. Non si meriterebbero, insomma, gli sberleffi di mamme, compagne, mogli, fidanzate e amiche. Secondo l’indagine appena pubblicata in un’edizione speciale del British Medical Journal i maschi farebbero effettivamente esperienza di maggiori difficoltà a fronte di un virus che colpisca l’apparato respiratorio.La leggenda metropolitana vuole che glimessi k.o. da un virus influenzale si lagnino troppo ed esagerino dolori, sintomi e conseguenze di una patologia il più delle volte pressoché innocua se non per gli ovvi fastidi collegati (mal di testa, naso chiuso, debolezza e così via). Si tratta di quella che nei Paesi anglosassoni chiamano appunto “man flu”. Secondo Kyle Sue, un medico del Memorial University ...