Venezuela | governo diviso sull’ultimatum dell’Ue Conte | “Sì al voto subito ma no a

(Di sabato 26 gennaio 2019) Ilitaliano si divide sulla crisi politica in. Le due anime dell’esecutivo gialloverde hanno infatti posizioni contrastanti, come dimostra lo scontro tra Alessandro Di Battista del Movimento 5 stelle e il vicepremier leghista Matteo Salvini. Quest’ultimo infatti, ha dichiarato il suo sostegno all’ultimatum lanciato dall’Unione europea affinché ilvada alentro 8 giorni se non vuole che anche l’Europa riconosca Guaidò come presidente legittimo. Ipotesi che è “una stronzata megagalattica“, invece, per Di Battista. D’accordo con Salvini anche il ministro degli Esteri Moavero. Chi non si sbilancia è invece il presidente del Consiglio Giuseppe, che ha detto di “auspicare che il popolo arrivi quanto prima a “esercitare libere scelte democratiche”, dall’altra ha aggiunto di ...