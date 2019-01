The Brando | l’Atollo delle tartarughe

meteoweb.eu

(Di venerdì 25 gennaio 2019) La green turtle è uno degli animali più noti dell’Oceano Pacifico e Tetiaroa gioca un ruolo fondamentale nella sua tutela e protezione. Fra le specie dimarine più comuni in Polinesia Francese, nei tempi antichi era considerata dai Polinesiani un animale sacro, che esce dal mare per nidificare sulla terraferma, connettendo, così, i due mondi. L’eco-resort The, a Tetiaroa, è impegnato in prima linea nella sua tutela.L’anno si apre con l’inizio della stagione di nidificazione: questo mese è stato da record per leverdi di Tetiaroa. Il team dell’associazione Te Mana o Te Moana che segue il progetto di tutelatestuggini ha registrato 1.300 tracce di nidificazione e circa 50.000 uova deposte, entrambi più del doppio di qualsiasi altra stagione negli ultimi 11 anni di studio: una grande notizia per la conservazionemarine ...