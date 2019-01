SuperBowl | tra il 3 e il 4 febbraio in tv su Raidue e in live streaming su Raiplay

Blastingnews

(Di venerdì 25 gennaio 2019) Alle prime ore del mattino di lunedì 4Rai 2 emanderanno in onda, rispettivamente in tv e inonline gratuito, il Super Bowl 2019. Torna così sulle reti Rai, dove mancava dal 2010, uno degli eventi sportivi più importanti dell'anno allo mondiale. Per quanto concerne orari e modalità della messa in onda, nella notte tra domenica 3 e lunedì 4, a partire dalle ore 00.20, il secondo canale Rai, così come l'app e il sito ufficiale della Radiotelevisione Italiana, trasmetteranno in diretta l'incontro tra i New England Patriots di Boston e i Los Angeles Rams.Il Super Bowl 2019 in diretta televisiva su Rai 2 La telecronaca del Super Bowl 2019, chetrasmetterà in diretta televisiva nella notte tra il 3 e il 4, sarà curata dalla redazione di Raisport, con il puntuale commento di Vezio Orazi e Antonio Maggiora Vergano.Presenti in ...