Salvini | sarà il Senato a decidere se andrà a processo per sequestro di persona

Tav - M5s : "Sarà no se i costi superano i benefici". Salvini : "Va fatta" : Gli alleati di governo restano divisi sul fronte Tav . La linea dell' alta velocità Torino-Lione infatti è ancora una volta materia del contendere. Fonti parlamentari del M5s fanno infatti sapere che "...

Tav : Salvini : 'Va fatta'. Ma M5S : 'Se i costi saranno superiori ai benefici non si farà' : "La Tav va fatta: costa piu' non farla che farla , spero arrivi questo benedetto studio costi-benefici di cui io non ho visto neanche una pagina". Lo ha detto il ministro dell'Interno Matteo Salvini, ...

Caso Diciotti - i leghisti rassicurano : “Voto del M5s su Salvini? Vedrete - non ci sarà alcuna crisi”. L’imbarazzo di Fraccaro : Dopo la decisione del tribunale dei ministri di Catania, che ha chiesto l’autorizzazione a procedere nei confronti del ministro dell’Interno Matteo Salvini per la vicenda della nave Diciotti, la parola passa ora al Senato. sarà Palazzo Madama a dover votare o meno l’autorizzazione a procedere nei confronti del ministro dell’Interno: in attesa che si esprimano i vertici del M5s, è stato lo stesso vicepresidente del Consiglio ad ...

Migranti - 117 morti sul gommone : tragedia in mare/ Ultime notizie - Orlando : 'Salvini - ci sarà una Norimberga' : Migranti, nuova strage nel mar Mediterraneo: naufraga gommone con 20 persone. Soltanto tre persone sono state tratto in salvo: morti tutti gli altri ?

Silvio Berlusconi : 'Saranno i fatti a separare Salvini e Di Maio' : La candidatura alle europee - Sui provvedimenti presi dal governo il leader di Forza Italia non si esprime: "Voglio starne fuori. Guardo al futuro dell'Italia, dell'Europa e del mondo. Proprio per questo ho sentito dentro di me, alla mia bella età, la responsabilità di candidarmi alle elezioni europee per far venir meno quella mancanza di pensiero profondo che purtroppo c'è ...

Legittima difesa - Salvini : entro febbraio sarà legge : Il ministro dell'Interno Matteo Salvini assicura che la legge sulla Legittima difesa "sarà legge entro febbraio". Nel corso di una diretta facebook, il leader leghista ha spiegato che "anche in questo caso" il governo passa, "dopo anni di chiacchiere" "dalle parole ai fatti", nonostante siano passati "solo otto mesi" dall'avventura di governo.

Decretone - Salvini : "Ci sarà la riforma della governance di Inps e INAIL" : "Ci sarà la riforma della governance di Inps e INAIL, con gestioni collegiali e non monocratiche perché tre o cinque persone lavorano meglio di una". Così il vicepremier e ministro Matteo Salvini ...

Miccichè : 'Supercoppa utile all'Italia Anche Salvini sarà felice' : Nei giorni scorsi era montata una polemica, Anche politica, attorno alla scelta di giocare la Supercoppa in Arabia Saudita, nel mirino per l'omicidio del giornalista Khashoggi e le forti limitazioni ...

Malpensa - migrante si lancia dall'aereo e fugge sulla pista : voli bloccati e dirottati. Salvini : «Sarà preso ed espulso» : Un uomo di origini egiziane che stava per essere rimpatriato su un aereo, è fuggito al controllo delle forze dell'ordine scappando lungo una pista dell'aeroporto di Malpensa, lanciandosi dalla...

Rigopiano - Salvini e Di Maio saranno alla cerimonia per le vittime : Tutti a Rigopiano venerdì. Per ricordare le vittime della tragedia di due anni fa. Salvini e Di Maio ci saranno e la commozione loro e degli altri è naturale. Dieci milioni di euro il governo ha ...

A quanto pare stasera Salvini e Boschi saranno a cena insieme : Il contesto è quello di un governo in cui regna un clima sempre meno idilliaco e che, dalla Tav al reddito di cittadinanza, sono numerosi i motivi di attrito. L'occasione è quella di una cena per parlare di giustizia e garantismo, organizzata da un ospite super partes come Annalisa Chirico, presidente dell'associazione 'Fino a prova contraria', amica di Matteo Renzi e di recente vicina anche ...

Battisti - oggi larrivo in Italia : sarà preso in consegna da Salvini e Bonafede - In cella da solo e sei mesi in isolamento : Il mio primo pensiero va ai famigliari delle vittime di questo assassino, che per troppo tempo si è goduto una vita che ha vigliaccamente tolto ad altri, coccolato dalle sinistre di mezzo mondo. E'...