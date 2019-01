Treviso | Luigi | giovane portiere di 14 anni | muore per le complicanze di un' influenza

Blastingnews

(Di giovedì 24 gennaio 2019) Un ragazzino di soli 14Martignago, è deceduto nella serata di lunedì molto probabilmente per lelegate ad una fortedegenerata nel giro di pochi giorni. I genitori, quando si sono accorti che le condizioni del figlio stavano drammaticamente peggiorando, hanno prontamente chiesto l'intervento di un'ambulanza, ma nonostante ciò non c'è stato nulla da fare: il ragazzo, infatti, è morto all'ospedale dipoco dopo le 19.Nel frattempo per venerdì è stata disposta l'autopsia per appurare con maggior certezza le cause della morte delatleta....