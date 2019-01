: Morte Khashoggi: ci sarà inchiesta Onu - NotizieIN : Morte Khashoggi: ci sarà inchiesta Onu - NotizieIN : Morte Khashoggi, ci sarà inchiesta Onu - Cyber_Feed : Ultim'ora #Morte Khashoggi: ci sarà inchiesta Onu -

L'Onu avvierà un'indagine sull'uccisione del giornalista saudita dissidente. Lo annuncia Agnes Callamard, relatrice speciale per le esecuzioni extragiudiziali o arbitrarie dell'Onu. Callamard ha detto che la prossima settimanain Turchia per guidare l' indagine sull'uccisione di,il 2 ottobre scorso nel consolato di Riad a Istanbul. Il risultato dell'indaginesottoposto al Consiglio per i diritti umani Onu a giugno. Per Ankara molti Paesi cercherebbero di "cancellare" l'omicidio per proteggere Riad.(Di giovedì 24 gennaio 2019)