Lazio : Lukaku verso il Newcastle : ANSA, - ROMA, 24 GEN - L'esterno della Lazio Jordan Lukaku è in procinto di trasferirsi in Premier League al Newcastle United di Rafa Benitez. Il giocatore belga ha infatti saltato la seduta di ...

Calciomercato Lazio - ceduto Lukaku al Newcastle : operazione in prestito con diritto di riscatto : L’esterno belga si trasferisce in Premier League ai Magpies, in passato sulle tracce dell’ex Toro Barreca Martin Caceres diretto verso il Giappone, Jordan Lukaku invece verso l’Inghilterra. La Lazio resta molto attiva sul fronte uscite, cedendo l’esterno belga al Newcastle. operazione praticamente definita, con il classe ’94 che si trasferisce in Premier League con la formula del prestito con diritto di ...

Lazio - Lukaku in crescita : Inzaghi lo schiererà titolare a Napoli : Yes, he can. Tocca a Jordan. Non più solo spacca partite, ma spacca Napoli. Lukaku col Novara ha dimostrato la sua crescita, adesso ecco la vera prova a sinistra. Callejon fece impazzire Caceres all'...

Calciomercato Lazio - Genoa su Lukaku e 2 giocatori a rischio addio a zero : Calciomercato Lazio – Il Calciomercato invernale sta per aprirsi ufficialmente. A partire dal prossimo 3 gennaio i club italiano potranno depositare in Lega Calcio i contratti dei giocatori che avranno acquistato, ma le società di Serie A stanno già lavorando per comprare rinforzi i propri organici. Tra queste c’è anche il Genoa. Secondo quanto riportato […] L'articolo Calciomercato Lazio, Genoa su Lukaku e 2 giocatori a rischio ...