Dal tentato suicidio all' arresto | 4 curiosità su Kaspar Capparoni

Bomba contro pizzeria Sorbillo - il momento dell’esplosione : l’autore dell’attentato ripreso Dalla videosorveglianza : L’autore dell’attentato dinamitardo ai danni della pizzeria Sorbillo ripreso dalle telecamere di sorveglianza mentre posiziona la Bomba e fugge poche istanti prima dell’esplosione L'articolo Bomba contro pizzeria Sorbillo, il momento dell’esplosione: l’autore dell’attentato ripreso dalla videosorveglianza proviene da Il Fatto Quotidiano.

Siria - attentato terroristico kamikaze al ristorante : il momento della violenta esplosione Dalla strada : Un attentato terroristico suicida, rivendicato dall’Isis, ha colpito la città di Manbij, nel Nord della Siria. Un uomo si è fatto esplodere nel ristorante “I principi”, provocando la morte di diverse persone. Secondo fonti della coalizione militare anti Daesh, sono morti quattro soldati statunitensi. Video Twitter L'articolo Siria, attentato terroristico kamikaze al ristorante: il momento della violenta esplosione dalla strada ...

Mick Schumacher tentato Dalla Ferrari. Ma c'è anche l'opzione Mercedes : Il Cavallino pensa a a Schumi jr per la propria Academy e per i test della nuova macchina. Al tempo stesso, esiste un legame speciale con la Mercedes: il padre da giovanissimo era nell'orbita della ...

Calciomercato - Coutinho lascia il Barcellona? Il brasiliano tentato Dal Manchester United : Philippe Coutinho stanco di fare la riserva al Barcellona: il Manchester United pronto a tentare il colpo in questa sessione di mercato Dopo l’esborso milionario per portarlo dal Liverpool al Barcellona, Philippe Coutinho sarebbe già pronto a fare le valige per volare a Manchester. Lo United sarebbe infatti intenzionato a presentare un’offerta ai blaugrana per il talento brasiliano ed a tentare il calciatore con un contratto ...

Cagliari - preso Birsa Dal Chievo Verona : accontentato Maran : Valter Birsa si avvicina a grandi passi al Cagliari del suo ex allenatore Maran, per l’affare manca solo l’ufficialità Valter Birsa si appresta a passare dal Chievo Verona al Cagliari del suo ex allenatore Rolando Maran. Il calciatore ha trovato l’accordo col club ed anche le due società sono vicinissime al sì definitivo per il trequartista sloveno che prenderà idealmente il posto del suo ex compagno Castro, infortunato ...

Carate Brianza - un malore dopo il tentato scippo e la morte in ospeDale : i carabinieri indagano : I carabinieri della Compagnia di Seregno indagano sulla morte di una donna di 63 anni avvenuta all'ospedale di Carate Brianza. Era stata ricoverata per un malore dopo un tentato scippo al cimitero. I ...

Beautiful - spoiler Dal 7 al 12 gennaio : Ridge arrestato per il tentato omicidio di Bill : Nuovo appuntamento con le anticipazioni della soap opera Beautiful relative alle puntate che vedremo in onda da lunedì 7 gennaio a sabato 12 gennaio 2019 a partire dalle 13,40 su canale 5. Dopo la lunga pausa natalizia, ritorna quindi sugli schermi italiani la telenovela americana e come vedremo riprenderà con l'arresto di Ridge Forrester, accusato del tentato omicidio di Bill. Mentre lo stilista dal carcere continuerà a professarsi innocente, ...

Ex agente di scorta a Falcone muore nell’incendio dell’abitazione - si salvò Dall’attentato : La vittima è Walter Cucovaz, ex agente della polizia di stato che aveva fatto parte della scorta ai giudici Falcone e Borsellino durante i sanguinosi attentati di mafia a Palermo. Per il 57enne inutili i successivi soccorsi medici prima da parte dei pompieri e pi dei sanitari del 118. Si era salvato dall'attentato di Capaci per puro caso.Continua a leggere

A Natale rubati fiori Dalla tomba di Melissa Bassi - la giovane uccisa nell’attentato a scuola : Incuranti dei giorni di festa, sconosciuti hanno razziato portafiori e tombe nel cimitero di Mesagne, in provincia di Brindisi, prendendo di mira anche la tomba di Melissa Bassi, la giovane studentessa uccisa da una bomba nell'attentato del maggio del 2012 all'ingresso della sua scuola, l'istituto professionale "Marvillo Falcone" di Brindisi.Continua a leggere

Chiellini tentato Dal City. Condò : 'Ne parlai con Mancini' : Nel racconto di Paolo Condò su Giorgio Chiellini , da leggere sulle pagine de La Gazzetta dello Sport , il giornalista racconta un retroscena di mercato che avrebbe potuto cambiare la storia dell'attuale capitano della Juventus. 'Acquistati David Silva, Yaya Toure ed Edin Dzeko, e con Sergio ...

Dall’Ordine dei Giornalisti il tesserino a Megalizzi con la data del giorno dell’attentato : Il Consiglio nazionale dell’Ordine dei Giornalisti ha rilasciato il tesserino alla memoria ad Antonio Megalizzi, il giovane italiano morto nell’attentato di Strasburgo. La tessera è datata 11 dicembre, giorno in cui Cherif Chekatt ha sparato sulla folla al mercatino di Natale della città francese.Continua a leggere

Il mondo di Patty - 'Ha tentato di manipolarmi'. la rivelazione-choc su Juan Darthes Dall'ex di Thelma Fardin : 'Mi ha chiamato dopo 10 anni che non lo sentivo'. Ad aggravare la situazione dell'attore de Il mondo di Patty Juan Darthes è l'ex fidanzato di Thelma Fardin , Juan Manuel Guilera , Gonzalo nella ...

Strasburgo - attentatore ucciso Dalla polizia. Riaperti i mercatini | : Dopo il blitz in cui è stato ucciso Cherif Chekatt, Macron ha ricordato "l'impegno totale contro il terrorismo". Arrestato il fratello maggiore del killer in Algeria. È morto Antonio Megalizzi , il ...

Attentato Strasburgo - ucciso il killer : Cherif Chekatt neutralizzato Dalla polizia : L’uomo era in fuga da 48 ore, Sarebbe stato «neutralizzato» nella città alsaziana teatro della strage