Al MWC 2019 lo smartphone pieghevole Huawei | cosa bolle in pentola?

Nel corso di un evento tenutosi oggi a Pechino, Richard Yu ha presentato il nuovo modem 5G Balong 5000, che sarà usato dallo smartphone pieghevole di Huawei che vedremo al MWC 2019.

Secondo alcune fonti LG potrebbe presentare il suo LG G8 durante il Mobile World Congress, anticipando quindi i tempi rispetto al top di gamma dello scorso anno.

Microsoft parteciperà al MWC 2019 : HoloLens 2 potrebbe essere alle porte : Con un po’ di sorpresa Microsoft ha ufficializzato, tramite degli inviti alla stampa internazionale, la sua partecipazione per il 24 febbraio 2019 come produttore alla conferenza MWC 2019 (Mobile World Congress) dopo un lungo periodo di assenza. La notizia ha subito fatto il giro del mondo anche perchè si tratta di un evento solitamente dedicato in gran parte al lancio di nuovi smartphone. Alcuni hanno ipotizzato l’annuncio di ...

Smartphone pieghevole LG al MWC 2019 : le particolarità possibili : Non dovrebbe mancare lo Smartphone pieghevole LG al walzar dei dispositivi di questo genere che interesserà tutto il 2019, e più in particolare l'evento del MWC di Barcellona, a margine del quale dovrebbe prendere parte anche la controparte Samsung. Non sarà, però, flessibile il display che contraddistinguerà il dispositivo, dotato di un paio di pannelli appaiati e contraddistinti da cornici molto sottili (un percorso già intrapreso da ZTE Axon ...

Manca ancora più di un mese al MWC 2019 di Barcellona, ma già sappiamo praticamente con certezza che vedremo qualcosa di interessante da Xiaomi, Sony e Nokia: potrebbero essere svelati Xiaomi Mi MIX 3 5G, Sony Xperia XZ4 e Nokia 9 PureView.

Nokia 9 PureView : la presentazione potrebbe avvenire al MWC 2019 : Circa due anni sono passati da quando HMD Global ha ripreso in mano il marchio Nokia, che per anni ha dominato il mercato globale dei telefoni cellulari. L’obiettivo quello di riproporre una nuova linea di smartphone Nokia basati sul sistema operativo Android, il più diffuso al mondo. In questo arco di tempo sono stati molteplici i modelli lanciati sul mercato che hanno ricevuto un’accoglienza positiva dal pubblico. Ma tra modelli ...

Il Vice Presidente Marketing di Sony ha lasciato intendere che molto probabilmente non vedremo una variante Compact di Xperia XZ4.

Samsung Galaxy S10 : presentazione in anticipo rispetto al MWC 2019 : In questi ultimi anni la strategia seguita da Samsung Electronics per la sua linea smartphone di punta ha fatto ricadere la scelta della presentazione durante un evento internazionale importante come il Mobile World Congress di Barcellona. Questo ha permesso al produttore sudcoreano di beneficiare dell’interesse suscitato per attirare l’attenzione sui terminali di punta della sua linea di dispositivi mobili. Nel 2019, tuttavia, la ...

51 giorni all’uscita del Samsung Galaxy S10 : appuntamento anticipato e disatteso al MWC 2019 : Lo avevamo preannunciato e possiamo ora confermare che all'uscita del Samsung Galaxy S10 manca davvero pochissimo, per l'esattezza solo 51 giorni. La data del 20 febbraio per la presentazione dell'ammiraglia in 3 varianti è stata confermata da più fonti, non da ultimo dal Wall Street Journal il quale afferma di aver ottenuto la dritta da informatori anonimi ma molto vicini all'azienda sudcoreana. La vera novità dell'uscita del Samsung Galaxy ...

Al CES 2019 Samsung mostra nuovamente il suo smartphone pieghevole ai suoi clienti. LG e Xiaomi sono pronte a sfidarsi al MWC 2019 e ZTE pensa al 5G.

In uscita il Huawei P30 e il P30 Pro entro il 28 febbraio? Annuncio evento MWC 2019 : I Huawei P30 e P30 Pro potrebbero essere più vicini del previsto. Ben prima dell'inizo della primavera, le due nuove ammiraglie successive agli attuali Huawei P20 e P20 Pro potrebbero fare capolino e ingaggiare una nuova guerra all'ultima feature con la concorrenza Android (in particolare Samsung). Grazie alle ultime informazioni trapelate in questa giornata del 27 dicembre, abbiamo a disposizione una finestra temporale ben precisa per la più ...