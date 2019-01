Videogiochi ai bambini | gli esperti raccomandano non prima dei 6 anni

Bergamo - rubati Videogiochi dal reparto di pediatria : erano per bambini ricoverati : Una trentina di videogiochi messi a disposizione dei bambini ricoverati nel reparto di pediatria dell’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo sono stati rubati tra martedì e mercoledì. La foto pubblicata su Facebook dall’associazione Amici della pediatria mostra la teca semi-vuota. Nello scaffale superiore si vedono alcuni giochi per la Playstation 2, sotto non c’è più niente. Il primo a notarlo è stato proprio un bambino che ...