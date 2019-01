Leonardo è il robot che cammina | corre e vola | per esplorare terreni sconnessi

ilfattoquotidiano

: @ziomuro Macché! 'Prima' edizione dopo ventordici anni. ?? Avevo seguito Saranno Famosi e poi altre 3/4. A proposito… - GreenVanilLaura : @ziomuro Macché! 'Prima' edizione dopo ventordici anni. ?? Avevo seguito Saranno Famosi e poi altre 3/4. A proposito… - chiamamicitta : Domani arriveranno, da otto nazioni del mondo (Cina, Croazia, Filippine, India, Francia, Russia, Australia e Usa),… -

(Di mercoledì 23 gennaio 2019) Esistonocheno e corrono, esistonocheno. Finora però non esisteva uncapace sia dire che dire. L’ha progettato un ricercatore della Northestern University di Boston e del California Institute of Technology. Il nomesi deve all’acronimo LEg ON Aerialic DrOne. È alto circa 76 centimetri e si regge su due gambe sottili e flessibili. Il suo corpo è realizzato per lo più in fibra di carbonio, il che lo rende resistente, ma allo stesso tempo leggero: pesa solo 2,7 chilogrammi.Ai lati del busto ci sono propulsori capaci di generare una spinta in entrambe le direzioni. È questo l’elemento innovativo di. Prima che vi facciate un’idea sbagliata, è bene precisare che il volo non è la funzione a cui è destinato questo. Lo spiega Alireza Ramezani, l’assistente professore di ingegneria elettrica ...