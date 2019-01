Wanda Nara e il rinnovo di Icardi | I tifosi dell' Inter stiano tranquilli | io e

Wanda Nara : 'Icardi? Tifosi Inter stiano tranquilli. Io e Marotta siamo amici' : MILANO - 'Icardi ha ancora due anni e mezzo di contratto, i Tifosi dell'Inter non devono preoccuparsi' . Lo ha detto, dal palco della presentazione del quindicesimo premio 'Amici dei Bambini', la ...

Inter - Wanda Nara : 'Il rinnovo di Icardi? Io e Marotta siamo amici' : 'Icardi ha ancora due anni e mezzo di contratto, i tifosi dell'Inter non devono preoccuparsi. Io e Marotta siamo amici'. Lo dice dal palco della presentazione del 15/o Torneo Amici dei bambini, Wanda ...

Wanda Nara infiamma gli studi di Tiki Taka : Wanda Nara ha messo praticamente la parola fine alla lunga querelle sul rinnovo di contratto tra l'Inter e Mauro Icardi. L'incontro sancirà il rinnovo con lauto adeguamento dell'ingaggio del capitano con la clausola rescissoria che verrà o sensibilmente ritoccata verso l'alto o definitivamente tolta. La bella argentina si era già mostrata propensa al dialogo al momento del ritiro del Tapiro d'Oro da parte di Striscia La Notizia, e dagli studi di ...

Rinnovo Icardi - Wanda Nara : “Per me il prolungamento si farà al 100%” : Rinnovo Icardi Wanda Nara – “C’è piena disponibilità a restare a lungo all’Inter. Ho ricevuto segnali positivi, spero che possa essere una settimana importante: il mio telefono è sempre acceso, per me il Rinnovo si farà al cento per cento anche se non ho ancora parlato con nessuno”. A tranquillizzare il popolo nerazzurro sul Rinnovo […] L'articolo Rinnovo Icardi, Wanda Nara: “Per me il prolungamento si ...

Inter - Wanda Nara : 'Icardi rinnova al 100%' : Wanda Nara ora apre al rinnovo di Mauro Icardi con l'Inter. La moglie-agente del capitano nerazzurro manda messaggi di apertura verso la società nel suo ruolo di opinionista a Tiki Taka. 'C'è piena ...

Wanda Nara : "Il rinnovo di Icardi? Si farà - ma sono sempre io la str..." : I tifosi dell 'Inter possono finalmente tirare un lungo sospiro di sollievo: Wanda Nara ha dato seguito alle parole di Beppe Marotta e ha confermato come il rinnovo di Mauro Icardi si farà al 100%. C'...

Inter - Wanda Nara si sbilancia : ''Sono fiduciosa - rinnoviamo al 100%'' : Una schiarita positiva sul fronte Icardi, Wanda Nara ospite su Canale 5 alla trasmissione Tiki Taka ha parlato del rinnovo del contratto e l'accordo con l' Inter sembra essere vicino. Una trattativa ...

Wanda Nara apre all'Inter : "Rinnovo di Icardi al 100 per cento" : Wanda Nara ora apre al rinnovo di Mauro Icardi con l'Inter. La moglie-agente del capitano nerazzurro manda messaggi di apertura verso la società nel suo ruolo di opinionista a Tiki Taka . 'C'è piena ...

Wanda Nara : "Per Icardi rinnovo al 100%" : C'è piena disponibilità a restare a lungo all'Inter . Ho ricevuto segnali positivi, spero che possa essere una settimana importante: il mio telefono è sempre acceso, per me il rinnovo si farà al cento ...

Inter - Wanda Nara apre 'Rinnovo contratto Icardi al 100 ' : MILANO - Wanda Nara ora apre al rinnovo di Mauro Icardi con l'Inter. La moglie-agente del capitano nerazzurro manda messaggi di apertura verso la società nel suo ruolo di opinionista a Tiki Taka. 'C'è ...

Wanda Nara sexy a Tiki Taka - la moglie di Icardi ‘incanta’ anche il microfonista [VIDEO] : Wanda Nara, il suo microfonista ed il backstage sexy di ‘Tiki Taka’: la moglie di Icardi sempre più bella nella trasmissione di Pierluigi Pardo Con il ritorno della Serie A sui campi di calcio, anche Wanda Nara fa il suo rientro negli studi di ‘Tiki Taka’. La bellissima Wags, moglie di Mauro Icardi, ha postato tra le sue storie Instagram alcuni video del backstage della trasmissione di commento al campionato. La ...

Wanda Nara sorprendente - le parole della moglie di Icardi fanno discutere : “mi fanno passare per stronza! Io e Mauro non abbiamo chiesto niente all’Inter” : Wanda Nara sincera e senza peli sulla lingua sul rinnovo di Icardi con l’Inter: le parole della sexy moglie dell’attaccante argentino fanno ancora discutere Wanda Nara riesce sempre ad essere al centro dell’attenzione, non solo per foto e video sexy postati sui suoi canali social, ma anche e soprattutto per questioni più calde che interessano ai tifosi nerazzurri, come per esempio il rinnovo di Mauro Icardi con ...

Wanda Nara : 'Icardi firmerà al 100%' : MILANO - Wanda Nara spalanca le porte del rinnovo del marito Mauro Icardi. Ospite di Tiki Taka, la showgirl ha partito con qualche puntualizzazione, 'Mauro non ha mai chiesto un rinnovo e neppure io l'...

Inter - senti come canta Wanda Nara : 'Nerazzurri nel cuore' : "Nerazzurri nel cuore, una grande storia d'amore" - così inizia a cantare Wanda Nara, in quello che sui social ha definito un "nuovo progetto", portato avanti per mesi insieme a Davide De Marinis, ...