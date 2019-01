Gli sviluppatori di Cuphead sui rischi corsi e le epiche idee per il prossimo

CI Games annuncia United Label - la nuova etichetta di publishing dedicata aGli sviluppatori indipendenti : CI Games, sviluppatore e publisher del marchio Sniper Ghost Warrior e di The Lords of the Fallen, annuncia oggi la creazione della sua etichetta di publishing dedicata agli sviluppatori indipendenti, United Label.Creata nel 2002, la compagnia di CI Games è diventata una protagonista indipendente riconosciuta nei videogiochi, con operazioni in tutto il mondo e franchise chiave, vendendo oltre 7 milioni di unità con il franchise Sniper Ghost ...

Gli sviluppatori di Days Gone ci svelano i segreti del combattimento in un nuovo video gameplay : Days Gone è il titolo survival horror open world in stile post-apocalittico di Sony. Sviluppato da SIE Bend Studio, in esclusiva per PlayStation 4, è stato annunciato a giungo 2016 mentre il lancio è previsto per il 26 aprile 2019.Ebbene, mentre attendiamo che giunga la primavera, possiamo dare un'occhiata al lavoro fatto dagli sviluppatori in questo nuovo video gameplay realizzato da IGN, nel quale possiamo avere una panoramica delle sequenze ...

Gli sviluppatori di Sekiro : Shadows Die Twice hanno fatto un gran lavoro sulle animazioni dei personaggi : Man mano che ci avviciniamo all'uscita di Sekiro: Shadows Die Twice, siamo in grado di apprendere sempre più dettagli sul "making of" del gioco, in particolari sugli aspetti tecnici più complessi. È quanto riferisce VG47 parlando del gran lavoro che i ragazzi di From Software hanno dedicato alle animazioni dei personaggi.Un'attenzione a dir poco maniacale e dettata da quello che è uno degli aspetti cruciali del gameplay. L'importanza di schivare ...

Bethesda sta disabilitando Gli account dei giocatori di Fallout 76 che possiedono oggetti della "stanza segreta deGli sviluppatori" : Vi ricordate di Wooby, l'unico NPC umano di Fallout 76 che si nasconde in un'area che dovrebbe essere inaccessibile per i giocatori? Una sorta di stanza segreta degli sviluppatori che si sta rivelando un vero e proprio problema per alcuni utenti. Secondo quanto riportato da Eurogamer.net, Bethesda sta disabilitando gli account dei giocatori che sono in possesso di oggetti che provengono da "aree non pensate per il pubblico". L'annuncio è ...

Gli sviluppatori di Aer : Memories of Old potrebbero chiudere i battenti e distribuiscono le demo di due giochi nuovi : L'anno appena concluso potrebbe aver mietuto un'altra vittima sul fronte degli sviluppatori. Apprendiamo infatti da Rock Paper Shotgun che Forgotten Key, la compagnia che ha dato alla luce Aer: Memories of Old, potrebbe essere costretta a chiudere. A meno che non si trovino investitori disposti a credere in questo e negli altri progetti del team.E dire che la software house avrebbe altre cartucce buone in bisaccia: due titoli interessanti di ...

Sergey Galyonkin di Epic Games : più guadagni per Gli influencer e maggior visibilità ai piccoli sviluppatori nei piani per lo Store : Un utente del forum ResetEra ha pubblicato la traduzione, prontamente ripresa da Gamasutra, di un'intervista al Director of Publishing Strategy di Epic Games, Sergey Galyonkin, il quale spiega le politiche della compagnia in termini di pubblicizzazione dei contenuti del proprio Store.Attualmente Epic ha un sistema che permette agli sviluppatori di fornire agli influencer codici sconto sul gioco da promuovere, il 5% del quale viene coperto da ...

Gli sviluppatori di Pokémon vanno incontro ad alcune controversie diplomatiche dopo la visita a un santuario Shinto : In casa Pokémon è scoppiato un piccolo incidente diplomatico con i fan di alcune regioni. Lo riferisce Kotaku parlando di quanto accaduto qualche giorno fa, quando alcuni membri dello staff di Creatures Inc. - la consociata Nintendo che detiene i diritti sul brand Pokémon - si sono recati in visita al santuario Shintoista di Yasukuni, a Tokyo.Si tratta di un edificio controverso, risalente alla seconda metà dell'Ottocento e da sempre destinato ...

Il gameplay di OUTWARD si mostra nel nuovo video diario deGli sviluppatori : Nella giornata di oggi il publisher Deep Silver e lo studio di sviluppo Nine Dots hanno pubblicato un nuovo video dedicato al loro OUTWARD, l'action RPG open world in arrivo il 26 marzo per PS4, Xbox One e PC.Nel comunicato stampa, il titolo è descritto come "un gioco d'avventura fantasy open-world con un grande senso di immersione e simulazione. In esso, i giocatori sperimenteranno un tipo di RPG completamente nuovo. Essi vestiranno i panni di ...

Gli sviluppatori di GRIS sono al lavoro su un "piccolo ringraziamento" per i fan : Il team di GRIS ha annunciato tramite un post su Twitter che, data l'accoglienza del gioco dal lancio del mese scorso, stanno lavorando ad un piccolo ringraziamento per i fan, riporta Twinfinite.Lo studio promette che questo "ringraziamento" sarà disponibile entro le prossime settimane. GRIS è stato lanciato lo scorso dicembre per Nintendo Switch e PC, ricevendo recensioni positive ed un punteggio di 83 su Metacritic, niente male per un ...

Gli sviluppatori di GRIS sono al lavoro su un "piccolo tributo" per i fan : Il team di GRIS ha annunciato tramite un post su Twitter che, data l'accoglienza del gioco dal lancio del mese scorso, stanno lavorando ad un piccolo ringraziamento per i fan, riporta Twinfinite.Lo studio promette che questo "ringraziamento" sarà disponibile entro le prossime settimane. GRIS è stato lanciato lo scorso dicembre per Nintendo Switch e PC, ricevendo recensioni positive ed un punteggio di 83 su Metacritic, niente male per un ...

Crackdown 3 : la modalità multiplayer Wrecking Zone è stata una scelta deGli sviluppatori : Fin dall'annuncio di Crackdown 3, la modalità multigiocatore Wrecking Zone è stata al centro di alcune polemiche riguardo la scelta di limitare i giocatori a 2 squadre da 5 elementi, infatti secondo alcuni si tratterebbe di un trucco per far fronte ad alcuni limiti tecnici.Come riporta WCCFTECH, il Senior Creative Director di Microsoft ha difeso tale scelta, assicurando che si tratta di una scelta precisa degli sviluppatori:"La decisione è stata ...

Android 9 Pie per Android TV sempre più vicino - Google comincia a inviare il pacchetto aGli sviluppatori : Gli sviluppatori che hanno fatto richiesta per il pacchetto di Android TV basato su Android 9 Pie stanno cominciando a ricevere le mail di conferma per la spedizione. L'articolo Android 9 Pie per Android TV sempre più vicino, Google comincia a inviare il pacchetto agli sviluppatori proviene da TuttoAndroid.

Una console daGli sviluppatori di Project Cars? "Mad Box è la console più potente mai costruita" : "Cos'è Mad Box? È la console più potente mai costruita...È letteralmente "Pazza"...Volete 4K, volete VR a 60 FPS? Volete un engine completo gratuito su cui sviluppare i vostri giochi? Lo avrete". Con questo tweet Ian Bell, founder e CEO di Slightly Mad Studios ha descritto Mad Box, un progetto a dir poco inaspettato realizzato dai creatori di Project Cars. Dopo questo annuncio inaspettato, Variety ha prontamente contattato Bell e ha ...

Gli sviluppatori rivelano i loro giochi PS4 più attesi : Come possiamo vedere su PlayStation Blog, gli sviluppatori di titoli per PS4 hanno manifestato i loro principali interessi in fatto di uscite videoludiche, dando dunque la possibilità di stilare una classifica dei titoli più attesi su PS4 dagli addetti ai lavori.Come potrete sicuramente immaginare, nella classifica troveremo nomi importanti come Death Stranding, The Last of Us: Part II e altri ancora, per cui si tratterà di un carrellata di ...