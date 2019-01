VIDEO NBA | Highlights e sintesi delle partite della notte 21 gennaio | super Belinelli

NBA – Marcus Smart perde la testa! Rissa in campo con Bembry : tensione alle stelle fra Celtics e Hawks [VIDEO] : Rissa in campo fra Boston Celtics e Atlanta Hawks: Marcus Smart perde la testa e cerca lo scontro con DeAndre Bembry Alta tensione nella sfida della notte NBA fra Boston Celtics e Atlanta Hawks. Marcus Smart protagonista in negativo di una brutta Rissa che ha richiesto l’intervento di compagni, avversari e arbitri per calmare le acque. Con 4 falli e un tecnico già chiamati ai suoi danni, Smart ha avuto un confronto verbale con ...

NBA – Infortunio Lonzo Ball - si allunga l’infermeria dei Los Angeles Lakers : le condizioni del giovane cestista [VIDEO] : Si allunga l’infermeria dei Los Angeles Lakers: a LeBron James si aggiunge anche Lonzo Ball, il giovane cestista costretto a lasciare il campo durante la sfida contro Houston Rockets La sfida tra Houston Rockets e Los Angeles Lakers è stata sicuramente la più appassionante di quelle andate in scena nella notte italiana. Il match è terminato all’overtime e ha visto i Rockets guidati da uno stratosferico James Harden trionfare ...

NBA - Antetokounmpo “umilia” Marc Gasol : schiacciata da urlo e poi stoppata pazzesca - il VIDEO : NBA, Antetokounmpo ha lasciato tutti a bocca aperta stanotte per il modo nel quale ha massacrato Marc Gasol NBA, Giannis Antetokounmpo si sta candidando al premio di MVP in maniera prepotente. Il suo problema in tal senso è la presenza di un Harden straripante in questa annata. Anche oggi il greco ha messo in mostra tutta la sua incredibile forza fisica, distruggendo Marc Gasol a più riprese nella vittoria dei Bucks su Memphis. C’è ...

NBA - James Harden pazzesco : il VIDEO della serata da 57 punti : James Harden sta continuando a sorprendere con prestazioni incredibili che stanno trascinando i suoi Rockets sempre più in alto ad Ovest James Harden ha messo a segno l’ennesima sontuosa prestazione della sua incredibile annata. Per la terza volta in stagione è andato sopra i 50 punti, 57 per l’esattezza nella notte contro Memphis. I suoi Rockets erano partiti molto male in stagione, ma la crescita di Harden ha fatto sì che ...

NBA - Luka Doncic pazzesco nella vittoria di Dallas a Minnesota : il VIDEO del finale di gara dominato dallo sloveno : Luka Doncic continua ad impressionare tutta l’NBA, un primo anno così non si vedeva davvero da molto tempo Luka Doncic pazzesco questa notte in casa di Minnesota, dove i suoi Mavericks hanno vinto 119-115. Un successo all’interno del quale il baby fenomeno sloveno ha messo a segno 29 punti, 12 assist ed 8 rimbalzi, ma le cifre dicono poco di quanto è accaduto nel finale di gara punto a punto, nel quale Luka Doncic ha dominato ...

VIDEO Harden NBA - 43 punti e tripla doppia per “Il Barba”. Houston travolge Cleveland : Nella notte NBA vincono gli Houston Rockets, che superano 141-113 i Cleveland Cavaliers, arrivati alla loro dodicesima sconfitta consecutiva e sempre più ultimi nella Eastern Conference. La squadra di Mike D’Antoni chiude la pratica già nel primo quarto, terminato sul 42-22, per poi osservare lo show di James Harden, che mette a referto una tripla doppia da 43 punti, 12 assist e 10 rimbalzi. IL VIDEO DELLE GIOCATE DI ...

NBA – Caos Celtics - Jaylen Brown e Marcus Morris vengono alle mani : il VIDEO della lite durante il time out : Jaylen Brown e Marcus Morris hanno litigato in panchina durante la sconfitta dei Celtics contro i Miami Heat di questa notte Jaylen Brown e Marcus Morris sono venuti letteralmente alle mani durante la gara persa questa notte dai Celtics sul parquet di Miami. I due cestisti sono stati divisi dai compagni durante un time out nel quale sono volate parole grosse ed anche uno spintone di Marcus Morris a Brown. Il motivo? Il giovane Jaylen ha ...

NBA – Antetokounmpo decapita James Harden : il passaggio è una fucilata dritta… sulla faccia del ‘Barba’! [VIDEO] : Giannis Antetokounmpo colpisce James Harden con un passaggio dalla violenza inaudita: il tentativo di assist si trasforma in una fucilata e fa il giro dei social Giannis Antetokounmpo e James Harden sono due dei principali candidati per la corsa al titolo di MVP della regular season, viste le grandi prestazioni che offrono ogni notte rispettivamente per Bucks e Rockets. Ieri notte si sono affrontati in un vero e proprio big match che ha ...

NBA – Gomitata in faccia - poi sbatte la testa sul parquet : paura per Noel - i giocatori in campo iniziano a pregare [VIDEO] : Tanta paura per Nerlens Noel: il centro dei Sixers viene colpito da una Gomitata di Andre Wiggins e cade sbattendo la testa violentemente sul parquet Tanta paura sul parquet della Chesapeake Energy Arena di Oklahoma, durante la sfida fra Thunder e Timberwolves. Durante una penetrazione verso il canestro, Andre Wiggins ha colpito con un Gomitata in pieno volto Nerlens Noel, che è finito per sbattere la testa violentemente al suolo. Compagni ...

VIDEO NBA - le migliori azioni dell’8 gennaio. Canestri - schiacciate e stoppate da urlo! La top10! : Nottata spettacolare per quanto riguarda l’NBA: tantissime le giocate da ricordare, andiamo a scoprire la top-10 fornita da Sky Sport. In testa c’è l’ennesima tripla da urlo del probabile MVP: James Harden. gianluca.bruno@oasport.it Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca qui per seguirci su Twitter Foto: Matteo Marchi

VIDEO NBA - gli highlights delle partite dell’8 gennaio : non si fermano i Bucks. Tornano a vincere i Lakers : Otto le partite nella notte di martedì 8 gennaio per quanto riguarda l’NBA. Vincono ancora i Milwaukee Bucks di un fenomenale Antetokounmpo: prima posizione ad Est confermata. Tornano alla vittoria i Los Angeles Lakers: rimonta clamorosa ai danni di Dallas, pur con l’assenza ancora prolungata di LeBron James. In casa Italia più che discreta la performance di Marco Belinelli e i suoi Spurs, che vincono in trasferta a Detroit. Andiamo ...

NBA – I cori ‘traditore’ - il VIDEO-tributo e l’abbraccio con coach Popovich : la lunga notte di Kawhi Leonard contro gli Spurs [VIDEO] : I tifosi dei San Antonio Spurs gli urlano ‘traditore’, la franchigia gli dedica un video-tributo, coach Popovich lo abbraccia a fine partita: il ritorno di Kawhi Leonard sul parquet dell’AT&T Center di San Antonio da avversario lunga notte quella trascorsa da Kawhi Leonard, per la prima volta da avversario al ritorno sul parquet dell’AT&T Center di San Antonio. L’ex numero 2 nero-argento torna con la ...

NBA - tifosi Spurs contro la madre di Kawhi Leonard : lei li zittisce - botta e risposta sugli spalti [VIDEO] : Kawhi Leonard è tornato a San Antonio dopo diversi mesi difficili che hanno portato alla decisione di lasciare gli Spurs tramite una trade Kawhi Leonard nella notte è tornato nella “sua” San Antonio con la nuova maglia di Toronto. Il fenomeno dei Raptors ha scelto di cambiare aria in estate, minacciando di non rinnovare il proprio accordo con gli Spurs che dunque si sono visti costretti ad impostare una trade per non perdere un ...

NBA - il pazzo finale di Warriors-Rockets : Harden decide la gara con una serie di magie [VIDEO] : Warriors-Rockets è stata la partita dell’anno sino ad ora, un Harden pazzesco ha trascinato Houston alla vittoria su Curry e soci 134-135, è il punteggio della gara più bella della notte, forse già la più bella della stagione NBA. Warriors e Rockets si sono dati battaglia ad Oakland, con la squadra di D’Antoni che ha avuto la meglio dopo un supplementare. Il finale di gara ed il finale del supplementare, sono stati davvero ...