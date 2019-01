“Studio per uno spettacolo divertente sull’anoressia” dal 25 al 27 gennaio 2019 al Teatro

romadailynews

(Di lunedì 21 gennaio 2019) In scena alStudio Uno dal 25 al 27per unosull’anoressia” di e con Carlotta Piraino e Sonia Scialanca, unolavoro che nasce dal bisogno autobiografico di indagare un’esperienza forte e personale, analizzandola per capirla a fondo dopo molti anni dall’averla vissuta.Comicia così un viaggio alla ricerca del “perchè” aprendo uno spazio, un non luogo, fatto di incontri in cui la protagonista decide di fare a medici e pazienti la stessadomanda: Cos’ è, per te, l’anoressia? Perchè questa “cosa” non è facile da capire, è qualcosa che insieme salva e distrugge, una improduttiva identità di resistenza. Dalla definizione come malattia al suo dissolvimento in storia personale, questa “cosa” prende gradualmente forma in una pluralità di voci emozionate.La vicenda autobiografica dell’autrice allora si mescola e si confonde ...