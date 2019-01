Calciomercato Bologna: Spinazzola si avvicina?

lanotiziasportiva

: La #Juventus, in attesa di definire la partenza di #Spinazzola destinazione #Bologna, ha bloccato #Darmian dal Man… - romeoagresti : La #Juventus, in attesa di definire la partenza di #Spinazzola destinazione #Bologna, ha bloccato #Darmian dal Man… - romeoagresti : #Juventus - #Bologna: non solo #Spinazzola. I rossoblù lavorano per riscattare subito #Orsolini. Operazione da 14 m… - GoalItalia : #Spinazzola sempre più vicino al #Bologna che elargirà 14 milioni alla #Juventus per il riscatto di #Orsolini ???? -

(Di lunedì 21 gennaio 2019) Il terzino della Juventus Leonardo, ormai prossimo alla cessione, potrebbe diventare il terzo colpo di mercato del/ Serie A- Dopo il pareggio di ieri a Ferrara nel derby con la Spal, ildi Pippo Inzaghi si prepara ad affrontare un altro scontro diretto valido per la salvezza, ovvero la sfida casalinga contro il Frosinone. Nel frattempo, la società emiliana continua a muoversi sul mercato e sta puntando con insistenza il terzino della Juventus LeonardoLa trattativa rischia di sbloccarsi in questi ultimi giorni, dato che i bianconeri stanno per ufficializzare l’acquisto di Matteo Darmian. Con l’arrivo dell’ex Manchester United, il calciatore cresciuto nell’Atalanta non avrebbe più spazio e potrebbe chiedere lui stesso la cessione. Nel frattempo, la società rossoblù resta vigile sulla situazione....