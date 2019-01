Sci : francese Noel guida slalom Wengen : ANSA, - Wengen, SVIZZERA,, 20 GEN - C'è un francese al comando dopo la prima manche dello slalom speciale di coppa del mondo di Wengen, il giovane talento Clement Noel, col tempo di 53.80. Seguono l'austriaco Manuel Feller in 54.22 ed il norvegese Henrik Kristoffersen in 54.52. Solo quinto in 54.71 l'asso austriaco ...

Sci alpino - Slalom Wengen 2019 : sboccia la stella di Clement Noel. Il francese domina la prima manche - Hirscher a quasi un secondo : Una prima manche da predestinato. Il francese Clement Noel è al comando dello Slalom di Wengen dopo una prestazione scintillante sul difficile e complicato tracciato elvetico. Il 21enne transalpino è stato eccezionale sul muro e poi anche nella parte finale, chiudendo con un vantaggio davvero ampio su tutti gli avversari. Adesso Noel dovrà reggere la pressione nella seconda per centrare la prima vittoria in carriera in Coppa del Mondo. Al ...

Rimini - turista francese d'origine africana denuncia : 'Violentata da uno sconoSciuto' : Il capodanno di Rimini lascia in eredità una pesantissima denuncia sporta da una ragazza di 25 anni, francese di origini africane: ''Sono stata violentata in un furgoncino bianco''. I carabinieri stanno cercando di ricostruire i fatti attraverso la deposizione della giovane che, al momento del presunto stupro, era sotto gli effetti dell'alcool. A quanto pare aveva bevuto parecchio ed il suo racconto presenterebbe più di una lacuna. Oltretutto, ...

Gérard Depardieu - il focoso faScino del gigante del cinema francese : Gérard Depardieu festeggia 70 anni. Nato il 27 dicembre del 1948 a Chetauroux, paesino sulla Loira, figlio di un fabbro e di una casalinga, è uno studente ribelle, finisce per breve tempo in un ...

Scivola lungo il sentiero - escursionista francese recuperato col l'elicottero dal soccorso alpino Cronaca del Nord Ovest : Le squadre del soccorso alpino e Speleologico Piemontese hanno risolto un intervento nella tarda mattinata in alta Val Soana, nel Torinese. Un escursionista di nazionalità francese si è procurato ...

Scintille tra Vieira e Balotelli - l’allenatore francese shock : “a volte lo appenderei al muro - ma…” : L’allenatore del Nizza ha rivelato che non sono mancati i momenti in cui avrebbe desiderato di appendere al muro Balotelli Resta difficile il rapporto tra Patrick Vieira e Mario Balotelli, in passato compagni di squadra all’Inter e adesso insieme a Nizza nei ruoli di allenatore il primo e giocatore il secondo. foto twitter Nizza Dopo gli attriti di inizio stagione, la situazione sembrava essersi rasserenata tra i due, salvo poi ...

Sci alpino - Coppa Europa Kvitfjell 2018 : la francese Barthet vince la combinata - undicesima Sara Dellantonio : La francese Anne-Sophie Barthet ha vinto la combinata di Coppa Europa a Kvitfjell. Dopo il Super G, che si è tenuto ieri con il primo posto a pari merito delle austriache Christina Ager ed Elisabeth Reisinger, oggi si è gareggiato in slalom e tra i pali stretti è stata la transalpina a fare la differenza. Barthet ha recuperato dalla 23esima posizione e si è imposta con 10 centesimi di vantaggio sulla svedese Ida Dannewitz, anche lei autrice di ...

Festa della RinaScita - attesa a L'Aquila per l'arrivo di Mattarella e delegazione francese : L'Aquila - Grande attesa a L'Aquila per l'inaugurazione, domani 6 dicembre, della chiesa di Santa Maria del Suffragio, più nota in città come chiesa delle Anime Sante, simbolo della ricostruzione e Rinascita della città dopo il sisma del 6 aprile 2009. Come già ampiamente diffuso, la cerimonia sarà presente il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che sarà affiancato da una folta delegazione ...

Gilet gialli : il portavoce laScia l'incontro con il premier francese - disordini a Bruxelles : I Gilet gialli continuano a seminare il caos: in Francia, e non solo. A Matignon, durante l'incontro tra il premier francese Edouard Philippe e il movimento di protesta contro il caro benzina, uno dei due delegati è uscito poco dopo l'inizio, a causa del rifiuto di Philippe "di trasmettere l'incontro in diretta Facebook".Ad andarsene, in segno di protesta, è stato Jason Herbert: "Ho chiesto più volte che l'incontro venisse ...

We. The Revolution è un interessante progetto che ci trasporta nella Rivoluzione Francese e che ora ha una data di uScita : Vi avevamo già parlato di We. The Revolution più di un anno fa quando il gioco venne annunciato attirando l'attenzione su quello che sembrava un gioco pronto a unire meccaniche da Papers, Please a un setting interessante come la Rivoluzione Francese e a uno stile grafico che unisce poligoni volutamente grossolani all'arte neoclassica.Oggi possiamo annunciare che We. The Revolution ha una data di uscita: il 21 marzo 2019 su PC e successivamente ...