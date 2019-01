Sampdoria | il caso Defrel si fa sempre più intricato

sportfair

: Sampdoria, dal caso Ferrero al mercato: stasera c'è Gradinata Sud - - Paolo15011966 : Sampdoria, dal caso Ferrero al mercato: stasera c'è Gradinata Sud - - SampdoriaAddict : Caso Thorsby: 'Mi hanno detto che non giocherò più, ma la Samp è al completo' | Calciomercato -

(Di domenica 20 gennaio 2019) Giampiero Pocetta, agente di, ha parlato delle possibili mosse di calciomercato dellaper quanto concerne l’attaccante Giampiero Pocetta, agente di, è stato interpellato in merito al futuro del proprio assistito, accostato a diversi club nelle ultime ore. Il procuratore diha parlato ai microfoni di TeleNord dell’attaccante della: “E’ normale che piaccia a diversi club, ma ha fatto una scelta e vuole restare alla. Se poi il club ha deciso di cederlo, ne parleremo“. Sembra quasi chevoglia passare la patata bollente alla società. Lui non vuole andar via, ma qualcuno dovrà partire dopo l’arrivo di Gabbiadini.L'articolo, ilsi fapiùSPORTFAIR.