Naufragio Libia, morti 117 migranti

: #UltimOra Naufragio a largo della Libia, gommone con 20 persone a bordo si rovescia. Ieri tratti in salvo solo tre… - SkyTG24 : #UltimOra Naufragio a largo della Libia, gommone con 20 persone a bordo si rovescia. Ieri tratti in salvo solo tre… - GiovannaFrene : “La Messa è finita” - dogotea : RT @marianski65: Ultimo naufragio, solo tre nuovi migranti in Italia. Un altro successo da rivendicare per #Salvini #120morti -

Erano in 120a bordo del gommome naufragato al largo della costa libica, avvistato dalla Marina Militare che ha tratto in salvo tre persone. Lo hanno raccontato i superstiti, due sudanesi e un gambiani, portati nell'hotspot di Lampedusa in grave stato di ipotermia. Ilè avvenuto dopo circa 11 ore di navigazione. I tre sono rimasti ore in acqua prima di essere recuperati Secondo le testimonianze, tra le vittime dieci donne, tra cui una ragazza incinta, e due bambini piccoli, uno dei quali di soli 2 mesi.(Di sabato 19 gennaio 2019)