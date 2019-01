Inter-Sassuolo, i nerazzurri affrontano la loro “Bestia Nera”

lanotiziasportiva

: La maglia che l’Inter utilizzerà domani contro il Sassuolo con la patch BUU, Brothers Universally United. Su… - MatteoBarzaghi : La maglia che l’Inter utilizzerà domani contro il Sassuolo con la patch BUU, Brothers Universally United. Su… - 23_Frog : Verso Inter Sassuolo #Training #InterSassuolo - Inter : #Spalletti: 'Il Sassuolo gioca un buon calcio. Quando si parla di dover vincere le partite c'è bisogno di farlo ved… -

(Di sabato 19 gennaio 2019) L’non batte gli emiliani dal dicembre 2016 e ha perso gli ultimi 4 scontri diretti consecutivi Che sfida tra Icardi e Berardi: entrambi hanno 4 gol nei precedenti, però Maurito è a secco dal 2015.I numeri dicono che l’dopo avere strapazzato gli emiliani nei primi tre incroci, vincendo 7-0, 1-0 e 7-0 nel campionato 2013-14 e nel 2014-15, poi ha sempre trovato grossissime difficoltà.Nei successivi 8 incroci in Serie A, infatti, ihanno vinto una sola volta (il 18 dicembre 2016, a Reggio Emilia, con gol di Candreva), perdendo le altre 7 partite, comprese le ultime 4 consecutive. L’non riesce a dominare ilda troppo tempo, non ha nemmeno mai pareggiato con i neroverdi, ma stavolta se vuole rosicchiare qualcosa a Juventus e Napoli deve evitare passi falsi.I due bomber in campo: Maurito vs BereardiL’uomo che può fare di più per la causa ...