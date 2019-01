Guido Rossa | quell' assassinio delle Br cambiò la storia d' Italia

huffingtonpost

(Di sabato 19 gennaio 2019) Con l'dida parteBrigate Rosse a Genova il 24 Gennaio del 1979 si aprì una imprevista fase nuova nella vita e nella politica del paese, come è storicamente provato. Cominciò a incrinarsi l'omertà e la tacita accettazione che le Br avevano lucrato in alcuni settori sociali e apparve clamorosamente falsa l'idea che la loro follia fosse rivolta a vantaggio dei lavoratori e dei più deboli ina società.era una figura esemplare di quel contesto; un operaio di grande professionalità, con passioni culturali e sportive, con una bella famiglia. Un lavoratore iscritto al sindacato (la FIOM-CGIL), a un partito (il PCI), e che lottava per rendere più dignitose e accettabili le condizioni della sua classe sociale. Lottava con gli strumenti della democrazia.a democrazia che le Br volevano ...