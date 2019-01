“Pfm canta De André” - tre date a Roma per l’anniversario di Faber : In occasione del quarantennale dei live "Fabrizio De André e PFM in concerto" e a vent`anni dalla scomparsa del poeta, PFM - Premiata Forneria Marconi - in primavera, tornerà sui palchi di tutta Italia con "PFM canta De André - Anniversary". Un tour per celebrare il fortunato sodalizio con il cantautore genovese e riproporre una serie di concerti dedicati a quell`evento. Per rinnovare l`abbraccio tra il rock e la poesia, alla scaletta originale ...