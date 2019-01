Maltrattamenti all'asilo - bimbi costretti a picchiare i compagnetti : 'Ti fa male? Così capisci che non si fa' : Ancora Maltrattamenti in un asilo nido. Due maestre di una scuola dell'infanzia statale della provincia di Isernia sono state sospese dall'esercizio dell'insegnamento per Maltrattamenti nei confronti ...

Cassino - due maestre fermate per Maltrattamenti all'asilo : La denuncia di alcuni genitori ha dato il via alle indagini sulle insegnanti della scuola dell'infanzia di via Zamosch

Maltrattamenti all'asilo - fermate due maestre a Cassino : Frosinone, 10 gen.- AdnKronos, - Ancora un caso di Maltrattamenti di bambini in classe. Due insegnanti di una scuola dell'infanzia di Cassino sono state fermate dalla polizia e condotte in ...

Maltrattamenti all'asilo - fermate due maestre : Ancora un caso di Maltrattamenti di bambini in classe. Due insegnanti di una scuola dell'infanzia di Cassino sono state fermate dalla polizia e condotte in commissariato. Alle due maestre è stato ...

Rimase in acqua per 40 ore - marittimo arrestato per Maltrattamenti alla madre : Accusa malore e muore dopo aver chiesto aiuto ai passanti 3 Era scomparso da più di una settimana, uomo ritrovato morto in casa 4 Città Sant'Angelo: morto 22enne caduto dal balcone Approfondimenti ...

Dagli onori della cronaca al carcere - marittimo arrestato per Maltrattamenti alla mamma : Teramo - Dagli onori della cronaca, destinatario della solidarietà e dell'abbraccio di chi aveva sofferto la sua disavventura in mare, disperso per 40 ore dopo il rovesciamento della sua barca, alle manette per maltrattamenti all'anziana madre. Il protagonista è sempre Giovanni Amodio, 35enne marittimo di Martinsicuro, che ha lottato a lungo in Adriatico, lo scorso 14 ottobre, per sopravvivere, prima di essere salvato da un ...

Castelli Romani - botte all'asilo : arrestate 3 maestre per Maltrattamenti/ Ariccia - esplode l'ira delle mamme : botte all'asilo, bambini picchiati in testa e insultati. Ariccia, arrestate tre maestre e una bidella, Salvini: 'Legge per approvare telecamere'.

Roma - bambini strattonati e colpiti alla testa : il video dei Maltrattamenti nella scuola materna : Strattonamenti, colpi alla testa ed espressioni verbali spregiative che causavano, nei piccoli, sofferenze, umiliazioni e continui disagi. È il quadro emerso dalle indagini effettuate dai carabinieri della compagnia di Velletri (Roma) che hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare (arresti domiciliari) nei confronti di tre insegnanti e di una collaboratrice scolastica ritenute, come si vede nel video diffuso dai militari, responsabili di ...

"Insulti e colpi alla testa". Arrestate tre maestre per Maltrattamenti su bambini di un asilo nido ai Castelli Romani : Arrestate dai carabinieri tre maestre e una collaboratrice scolastica ritenute responsabili di maltrattamenti su bambini, dai tre ai cinque anni, all'interno di un asilo dell'area dei Castelli Romani, alle porte di Roma. A quanto accertato dai carabinieri della compagnia di Velletri, attraverso intercettazioni ambientali e riprese video delegate dall'autorità giudiziaria, le quattro avrebbero strattonato i bambini, colpiti alla testa e ...

Bari - Maltrattamenti all’asilo : bimbi picchiati e umiliati dalle maestre : Video girati in classe hanno dimostrato come le maestre picchiassero e umiliassero i bambini. Interrogate, si sono giustificate sostenendo che si trattava di metodi educativi.Continua a leggere

57enne di Fiuggi costringe la convivente a mangiare dalla ciotola del cane : denunciato per Maltrattamenti : Un uomo di 57 anni, residente a Fiuggi (Frosinone), è accusato di maltrattamenti in famiglia nei confronti della sua convivente un cinquantasettenne.L'uomo, stando all'esito delle indagini, sottoponeva la compagna a un regime di vessazioni fisiche e psicologiche. In alcune occasioni l'aveva costretta a cucinare i rifiuti prelevati dall'uomo nei cassonetti dei supermercati e, come riferito dalla donna, una 54enne, a mangiare nella ciotola ...