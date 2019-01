Estinzione | a rischio 600 specie in più rispetto alle previsioni

Arriva la Befana per gli ocelot - il felino a rischio Estinzione : Roma,, askanews, - Stracci appesi ripieni di paglia da riuscire ad aprire, pezzetti di carne e odori diversi nascosti tra pacchi e fiocchetti. La Befana è Arrivata in anticipo per Andy e Philippe, una ...

WWF - bilancio 2018 degli animali a rischio di Estinzione : Ciò è stato possibile anche grazie ad una politica di conservazione della specie. Infine, proprio verso la fine del 2018 sono arrivate ottime notizie per la balenottera comune , che ha fatto ...

Putin - discorso di fine anno : 'Rischio di guerra atomica' ed Estinzione dell'umanità : Putin avverte e spaventa il mondo, durante il discorso di fine anno dove erano presenti 1700 reporter il presidente russo ha parlato di pericolo di una guerra nucleare. "Se arriveranno missili in Europa, poi l'Occidente non squittisca se reagiremo" ha dichiarato Putin, intanto la Russia ha sviluppato nuove arme come deterrenti. Putin spaventa il mondo, rischio di una guerra atomica Il mondo sta sottovalutando il pericolo di una guerra nucleare ...

In fiamme la 'giungla' dello zoo di Chester : in pericolo specie a rischio Estinzione : L'enorme pennacchio di denso fumo nero fluttua sopra lo zoo di Chester, il più grande nel suo genere, che ospita migliaia di animali molti dei quali in via d'estinzione. Poi una vampata di fuoco. ...

Nacchera di mare a rischio Estinzione : La Sardegna investirà 200 mila euro per contribuire alla ricerca sulla moria della Nacchera di mare o pinna nobilis. Studi nelle aree protette.

Allarme dei biologi su rischio di Estinzione di squali ed altri predatori marini - : Ricercatori sostengono che la popolazione dei predatori marini stia diminuendo ogni anno: il ritmo con cui scompaiono questi esemplari è fonte di preoccupazione per i biologi. I biologi americani ...

Lo squalo mako - il più veloce del mondo - a rischio Estinzione - : La sua sopravvivenza è minacciata dalla pesca intensiva: i più avidi cacciatori sono nell'Unione Europea

Wwf : subito Stati Generali Orso Marsicano. E' a rischio Estinzione : Roma, 19 nov., askanews, - Il WWF torna a chiedere la convocazione dagli Stati Generali sull'Orso Marsicano con la partecipazione di tutti i soggetti competenti, a cominciare dal ministero dell'...

Lega - Salvini non ha ancora denunciato Bossi : processo a rischio Estinzione. Ecco perché il segretario non querela il fondatore. Accordi e segreti dietro ai fondi scomparsi : Dovrebbe denunciare il fondatore, l’uomo – che come dice lui – gli ha dato la voglia, il coraggio e le idee. E dovrebbe farlo per dare sostanza a quello che sostiene da tempo: lui è il suo partito con quella brutta storia dei 49 milioni di euro di fondi pubblici scomparsi non hanno niente a che fare. A suo tempo, però, ha assicurato che non l’avrebbe fatto, mettendoci pure la firma: da parte della sua Lega “non ci ...