10yearschallenge | il bilancio del WWF | in 10 anni persi oltre 100mila elefanti africani

meteoweb.eu

400 Bad Request Bad Request Your browser sent a request that this server could not understand.



(Di venerdì 18 gennaio 2019) Pubblicare una foto del 2009 al fianco di una di oggi. La 10 years challenge è la moda nata sui social network come un gioco e diventata, in pochi giorni, un fenomeno virale, con tanto di hashtag. Anche il WWF Italia ha deciso di guardare indietro, a come stava, solo pochifa, la natura del nostro Pianeta, focalizzando l’attenzione su tre specie simbolo.L’elefante africano è il più grosso mammifero al mondo e le sue zanne d’avorio possono arrivare fino a 2-3 metri di lunghezza. In 10, il commercio dell’avorio è diventato sempre più devastante: sono 144.000 gliche abbiamo perso tra il 2007 e il 2014 e una delle prime cause di morte per questi straordinari mammiferi è proprio il bracconaggio.L’Africa è anche terra di rinoceronti, animali imponenti che rischiano di scomparire per sempre a causa del terribile commercio di corni. Negli’60 la guerra ...