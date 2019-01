La setlist completa di I Am The Highway | il concerto tributo a Chris Cornell video

optimaitalia

(Di giovedì 17 gennaio 2019)Ciò che la critica ha definito ilassoluto del 2019 ha avuto luogo ieri sera, 16 gennaio, presso il Forum di Los Angeles: musicisti e compagni di viaggio si sono riuniti per un, per cinque ore di musica. Con ipubblicati nelle ultime settimane da Matt Cameron, storico batterista dei Soundgarden, il pubblico aveva inaugurato un "totonome" sul cantante che avrebbe messo la voce al posto del compiato frontman, ma era già chiaro che alcuni brani sarebbero stati interpretati da Marcus Durant, voce degli Zen Guerrilla e amico del batterista.I grandi nomi presenti sul palco per rendere omaggio asono stati tanti, dai Foo Fighters ai Metallica, ma anche popstar del calibro di Miley Cyrus e leggende del grunge come i Melvins. Le tre band di, gli Audioslave, i Soundgarden e i Temple of the Dog, hanno suonato con cantanti e ...