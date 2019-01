' Get Back' | l' Accademia Koefia sfila a Roma il 26 gennaio

Paul McCartney e Ringo Starr di nuovo insieme : gli ex Beatles suonano Get Back con Ron Wood degli Stones : Due volti sospetti si aggiravano tra il pubblico dell'O2 Arena di Londra, ma nessuno immaginava che una leggenda stava per materializzarsi nuovamente sul palco, specialmente quando su questo un Paul McCartney ancora in perfetta forma tuonava i pezzi dei Beatles, degli Wings e dei Quarrymen. In una scaletta che iniziava con A hard day's night dei Fab Four sir Paul, bassista, cantante e chitarrista si esibiva con 40 brani domenica 16 dicembre ...