Decretone | governo vara reddito di cittadinanza e Quota 100

Governo : ci sono tutte le risorse Oggi alle 18 il varo del Decretone : Incontro positivo, Governo soddisfatto, ci sono tutte le risorse per quota 100 e per reddito di cittadinanza. Stasera cdm alle ore 18 per varare il decreto. Via libera agli stanziamenti per tfs anticipato per tutti e per fondo volo Alitalia. E' quanto riferiscono fonti di Palazzo Chigi, al termine del vertice a tre tra il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e i due vice, Matteo Salvini e Luigi Di Maio Segui su affaritaliani.it