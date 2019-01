Biathlon | Lisa Vittozzi dà spettacolo | è seconda dietro Kuzmina nella sprint di

LIVE Biathlon - Sprint femminile Ruhpolding 2019 in DIRETTA : Lisa Vittozzi da podio - Dorothea Wierer da top ten : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della quinta Sprint femminile della Coppa del Mondo di Biathlon sulla distanza di 7.5 km in programma a Ruhpolding, in Germania: oggi alle ore 14.30 Dorothea Wierer, prima nella classifica generale e Lisa Vittozzi, seconda, affrontano l’assalto del resto del mondo, in particolare della slovacca Fialkova e della francese Chevalier, rispettivamente terza e quarta nella graduatoria di ...

Classifica Coppa del Mondo Biathlon femminile 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità. Dorothea Wierer prima - Lisa Vittozzi seconda : è grande Italia! : La Coppa del Mondo di biathlon 2018-2019 ha avuto inizio domenica 2 dicembre sulle nevi di Pokljuka (Slovenia) e nel settore femminile sono tante le pretendenti al bersaglio grosso. La finlandese Kaisa Mäkäräinen vorrà riconfermarsi dopo il sigillo dell’anno scorso ma dovrà vedersela contro atlete molto agguerrite: la slovacca Anastasiya Kuzmina, vincitrice della Sfera di Cristallo della sprint ed oro nella partenza in linea alle Olimpiadi ...

Biathlon - le percentuali al poligono degli azzurri dopo Oberhof. Tutte le statistiche. Lisa Vittozzi oltre il 91% - ottima Wierer : Sorpasso al vertice della classifica interna alla squadra italiana delle percentuali al tiro in Coppa del Mondo di Biathlon dopo la tappa di Oberhof: seppur di un soffio, Lisa Vittozzi scavalca Alexia Runggaldier, mentre è vicinissima anche Dorothea Wierer. Le tre sono Tutte sopra il 90%. percentuali più basse tra gli uomini, che navigano attorno all’80%. NB: nella tabella sono considerate anche le ricariche utilizzate nelle ...

Biathlon - Coppa del Mondo 2019 : Lisa Vittozzi si laurea nell’Università di Oberhof - Lukas Hofer da urlo al poligono : Tempo di analisi e tempo di bilanci. La quarta tappa della Coppa del Mondo di Biathlon è andata in archivio e, ancora un po’ infreddoliti dal clima particolare di Oberhof (Germania), è giusto tirare le somme in casa Italia dopo quanto avvenuto sulle nevi tedesche. Nel luogo dove non esiste fortuna e solo i più bravi si impongono, il Bel Paese ha scoperto un’atleta che nei giorni di gare in terra teutonica è definitivamente ...

LIVE Biathlon - Staffetta femminile Oberhof 2019 in DIRETTA : Lisa Vittozzi riferimento nell’Italia a caccia del podio : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della Staffetta femminile della quarta tappa di Coppa del Mondo di Biathlon 2018-2019. Sulle nevi di Oberhof (Germania) si chiude una quattro giorni di gare decisamente intensa in cui le soddisfazioni per il Bel Paese non sono affatto mancate. La doppietta (sprint-inseguimento) di Lisa Vittozzi ha scaldato i cuori degli appassionati e la sappadina è definitivamente esplosa ne luogo dove questa disciplina ...

Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer - le meravigliose creature nell’età dell’oro del Biathlon azzurro : “Meravigliosa creatura“, recita il titolo di una memorabile canzone di Gianna Nannini. Nessuna definizione appare più calzante per descrivere Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer. Partiamo dai numeri. Le azzurre occupano la prima e la seconda posizione in ben tre classifiche di Coppa del Mondo di biathlon: generale, sprint ed inseguimento. Wierer sinora ha raccolto cinque podi stagionali, con un successo (oltre all’apoteosi nel ...

Biathlon - Inseguimento Oberhof 2019. Lisa Vittozzi : “Due vittorie non fanno una stagione - tranquilla in futuro” : Lisa Vittozzi ha vinto l’Inseguimento di Oberhof, prova valida per la Coppa del Mondo 2019 di Biathlon. L’azzurra ha confezionato un’impresa da fuoriclasse: dopo aver trionfato nella sprint di giovedì, la nostra portacolori ha giganteggiato ancora una volta in terra tedesca e ha conquistato una doppietta d’antologia. Due sigilli nel giro di 48 ore, numeri di un vero fenomeno che è esplosa definitivamente in Germania. La ...

Biathlon : Lisa Vittozzi vince anche 10km : ANSA, - ROMA, 12 GEN - Lisa Vittozzi concede il bis nella coppa del mondo di Biathlon, vincendo nell'inseguimento della 10 km. Sulle nevi di Oberhof, in