Supercoppa | Higuain nervoso a fine gara

Supercoppa Italiana – Dalla delusione per il ko del Milan al ‘giallo Higuain’ - Gattuso rivela : “ecco perchè non c’era nella foto col principe” : Gattuso commenta il ko del Milan di questo pomeriggio contro la Juventus a Gedda: la delusione dell’allenatore rossonero dopo la sconfitta nella Supercoppa Italiana La Juventus alza al cielo per l’8ª volta il trofeo della Supercoppa Italiana: la squadra bianconera ha battuto questa sera a Gedda il Milan di Gattuso, grazie ad una rete di Cristiano Ronaldo. Non sono mancati gli episodi che hanno creato un po’ di polemica e ...

Supercoppa - la Juventus batte il Milan con Cristiano Ronaldo : Higuain entra e saluta? : La solita cannibale Juventus: basta un gol di Cristiano Ronaldo nella ripresa a piegare il Milan e riportare a Torino la Supercoppa. Per un'ora abbondante la finale giocata a Gedda, in Arabia, è equilibrata: i rossoneri di Gennaro Gattuso, con Higuain in partenza e in panchina per una misteriosa "fe

Milan - Higuain in panchina per la Supercoppa. La squadra : «Ha la febbre». È a un passo dal Chelsea? : Su Twitter pubblicata una foto di gruppo con il principe: il Pipita non c’è. Un segnale sul fronte mercato? Gonzalo non sta bene, ha qualche linea di febbre, fanno sapere dal club. Il giocatore viene monitorato. Ma si rafforza l’idea della cessione imminente

