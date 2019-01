Ragusa | Resto al Sud | ecco cosa fare per avere finanziamenti

Ragusa - truffe al telefono : un arresto : 9.15 La Squadra mobile di Ragusa ha arrestato un truffatore seriale napoletano che aveva come vittime anziane signore. Il copione,diffuso anche in altre città italiane,è lo stesso: il truffatore si spaccia al telefono per avvocato o maresciallo e chiede soldi per risarcire la vittima di un incidente stradale causato da un figlio o nipote della vittima della truffa.Il bottino di ogni truffa superava in questo caso i 5 mila euro,ma le richieste ...