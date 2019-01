M5S | la capogruppo al Comune di Firenze fonda una lista vicina a Fratelli d' Italia

M5S : Sollazzo nuovo capogruppo a Milano : Milano, 2 gen. (AdnKronos) - A partire da oggi, Simone Sollazzo è il nuovo capogruppo del M5s a Milano. Lo comunica in una nota il Movimento, precisando che la nomina segue la rotazione semestrale stabilità dalle regole del gruppo. Sollazzo succede a Patrizia Bedori e rimarrà in carica fino al 30 gi

Dl sicurezza - 19 deputati M5S chiedono modifiche | Ma il capogruppo li stoppa : "Testo già migliorato al Senato" : Dopo i malumori tra le file del Movimento 5 Stelle al Senato, si apre un nuovo fronte contrario ad alcuni punti del testo, che ora è al vaglio della commissione Affari Costituzionali della Camera

Dl Sicurezza - gruppo deputati M5S scrive al capogruppo per chiedere di “discutere il testo”. Ma Salvini : “Si approvi in fretta” : Un gruppo di deputati M5s ha inviato al capogruppo alla Camera Francesco D’Uva una richiesta di incontro e di chiarimento per “aprire un tavolo di discussione” sul decreto Sicurezza. A loro ha già risposto il leader del Carroccio Matteo Salvini: “Va approvato, e in fretta, per il bene degli italiani”. Dopo il primo via libera ottenuto dal provvedimento al Senato e dopo che 5 senatori grillini hanno deciso di non ...

Dl Genova - chi sono i dieci senatori M5S che non hanno votato per il decreto. Capogruppo : “Grave su questo tema” : sono dieci i senatori del Movimento 5 stelle che non hanno partecipato al voto sul decreto Genova. Di questi, cinque hanno rivendicato la loro contrarietà sul provvedimento a causa del condono Ischia previsto dall’articolo 25. Gli altri cinque si sono giustificati dicendo che erano assenti per motivi di salute oppure non hanno dato motivazioni specifiche. Per il Capogruppo M5s Stefano Patuanelli è una decisione ...

M5S Palermo - la lettera di Ugo Forello : “La mia sostituzione da capogruppo è imbarazzante. Ma non lascio i 5 stelle” : Riceviamo e pubblichiamo la lettera di Ugo Forello, consigliere comunale M5s di Palermo che il 12 novembre è stato sostituito da Antonino Randazzo come capogruppo dei pentastellati. Da esponente del MoVimento 5 Stelle ho vissuto con poco entusiasmo, ma nello stesso tempo con moderata fiducia, la formazione del governo giallo-verde, preoccupato che la convivenza con una forza così diversa, potesse comportare troppi compromessi dei nostri percorsi ...

L'ex capogruppo M5S a Palermo sostiene di essere stato epurato : Negli ultimi mesi Forello aveva criticato la politica del governo in materia di immigrazione, attaccando frontalmente il vicepresidente dell'Ars Giancarlo Cancelleri, che aveva sostenuta l'iniziativa ...

