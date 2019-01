ilfattoquotidiano

: Con grande dolore ho appreso della scomparsa del poliziotto Angelo Spadaro, travolto da un mezzo pesante questa not… - matteosalvinimi : Con grande dolore ho appreso della scomparsa del poliziotto Angelo Spadaro, travolto da un mezzo pesante questa not… - Cascavel47 : Catania, lui l’aspetta all’aeroporto e le fa la proposta di matrimonio: lei dice di no e scappa… - FQMagazineit : Catania, lui l’aspetta all’aeroporto e le fa la proposta di matrimonio: lei dice di no e scappa -

(Di mercoledì 16 gennaio 2019) Romeo voleva fare una sorpresa alla sua fidanzata e, così, l’ha aspettata agli arrivi dell’aeroporto di, in Sicilia. Si è fatto trovare con un palloncino a forma di cuore con la scritta: “Mi vuoi sposare?” e, appena l’ha vista, si è inginocchiato, ha tirato fuori la scatolina con l’anello e le ha fatto la fatidica, tra gli occhi curiosi dei passeggeri presenti. Di certo non si aspettava la reazione della ragazza che gli ha risposto un secco “no” e se ne è andata via infastidita, lasciando di stucco il fidanzato e gli astanti.Eppure il giovane Romeo aveva organizzato tutto nei minimi dettagli: aveva comprato un bell’anello, preparato un discorso accorato e persino coinvolto i gestori della pagina Facebook ufficiale dell’aeroporto Fontanarossa, che dovevano pubblicare un post sulla cosa. E il post c’è ...