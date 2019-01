Brexit | la lunga notte di Theresa May | no della Camera dei Comuni

Blastingnews

(Di mercoledì 16 gennaio 2019) Si chiude con 432 voti contrari e 202 favorevoli una delle notti più lunghe per Westminster. Il Parlamento inglese ha votato contro l'accordo faticosamente raggiunto con l'Unione Europea daMay per l'uscita dall'UE producendo quella che è stata definita la più pesante sconfitta parlamentare dell'era democratica. Si contano 118 voti ribelli tra le file dei conservatori e 3 voti discordanti nel partito laburista ma la partita resta aperta e gli scenari possibili sono molteplici.Il primo ministro dei Labour Jeremy Corbyn ha chiesto una mozione di sfiducia che verrà votata in serata dalle camere. FontiBBC sottolineano che la May ne uscirà vincente, i conservatori che hanno votato contro hanno infatti affermato che sono pronti a sostenerla. Se il governo otterrà la fiducia come previsto, la May dovrà presentare entro lunedì una nuova proposta e se non dovesse passare, si ...