Draghi | economia più debole previsto

Addio - Quantitative easing. Cosa è stato lo stimolo all'economia europea di Mario Draghi : Dal 1 gennaio 2019 la Banca centrale europea non acquisterà più titoli di debito. Cosa cambia e perché è stata così importante per l'Eurozona

Addio - Quantitative easing. Cosa è stato lo stimolo all’economia europea di Mario Draghi : (Foto: Luo Huanhuan/La Presse) Dal 1 gennaio 2019 la Banca centrale europea cesserà gli acquisti netti di bond, ma i tassi di interesse rimarranno invariati fino all’estate del 2019. L’attesa conferma è giunta dal consiglio direttivo della Bce, con una nota diffusa al termine della riunione di politica monetaria che pone ufficialmente fine all’espansione di bilancio attraverso il Quantitative easing voluta da Mario Draghi. Il ...

