Cena Salvini-Renziani | il ministro | ' Mai con il Pd Di Battista dice ' ancien régime' ? Sì

Matteo Salvini e renziani insieme a Cena di beneficenza. Pd : “Nessun confronto tra noi” : Il confronto tra Matteo Salvini e i renziani , tutti invitati a una cena di beneficenza organizzata dall'associazione 'Fino a prova contraria', è stato smentito: "In merito a un articolo del quotidiano La Repubblica, gli onorevoli Maria Elena Boschi e Francesco Bonifazi precisano che, al contrario di quanto scritto, 'non è previsto nessun confronto con il vicepremier Salvini , tantomeno per parlare di possibili alleanze. Anche solo pensarlo è ...

A quanto pare stasera Salvini e Boschi saranno a Cena insieme : Il contesto è quello di un governo in cui regna un clima sempre meno idilliaco e che, dalla Tav al reddito di cittadinanza, sono numerosi i motivi di attrito. L'occasione è quella di una cena per parlare di giustizia e garantismo, organizzata da un ospite super partes come Annalisa Chirico, presidente dell'associazione 'Fino a prova contraria', amica di Matteo Renzi e di recente vicina anche ...

Battisti - Bonafede : “Passerella? No - offensivo non andare”. Padellaro : “Salvini si è preso tutta la sCena” : “Perché parlare di passerella? Chi lo fa ha problemi esistenziali che non voglio neanche commentare. Io avrei considerato offensivo non andare“. Così, a Otto e Mezzo (La7), il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, risponde alla conduttrice Lilli Gruber in merito alle critiche sulla sua presenza, e su quella del ministro dell’Interno Matteo Salvini, a Ciampino per il rientro in Italia di Cesare Battisti, arrestato in ...