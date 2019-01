Camiciottoli condannato | intervista a Laura Boldrini | “La sentenza è uno spartiacque per

Laura Boldrini - sindaco Camiciottoli condannato a risarcire 20mila euro per averla offesa. Lei : “Abbiamo vinto” : Ventimila euro di multa da pagare entro un mese. Questa la sentenza del tribunale di Savona che ha condannato il sindaco di Pontinvrea, Matteo Camiciottoli, a risarcire l’ex presidente della Camera, Laura Boldrini, per averla offesa. Il leghista aveva commentato sui social gli stupri avvenuti in spiaggia a Rimini nell’estate del 2017 riferendosi proprio all’esponente di LeU. “Dovevano essere mandati ai domiciliari a casa ...