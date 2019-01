Spazzacorrotti | per i pm di Torino e Palermo il comma della Lega può non bastare per

“ Spazzacorrotti ” - incandidabilità anche per reati contro P.A. : Condanne per reati contro la pubblica amministrazione e reati societari, tutte passate in giudicato. Sono alcune delle nuove restrizioni previste nella bozza del nuovo codice di autoregolamentazione delle candidature che sara' discusso domani dalla Commissione parlamentare Antimafia. Il documento, che definisce i criteri di candidabilita' nelle liste in base alla situazione giuridica dei soggetti, segue la linea della norma 'spazzacorrotti' ...

Il Movimento 5 stelle lancia lo #Spazzacorrottiday per presentare il ddl contro la corruzione : Il Movimento 5 stelle torna in piazza e lo fa per presentare ai cittadini lo Spazza corrotti, il disegno di legge contro la corruzione. L'annuncio dello #spazzacorrottiday - così è stata denominata l'iniziativa del 22 dicembre- è stato fatto con un post sul Blog delle stelle: "Per far conoscere questa rivoluzione, politica e culturale, dobbiamo tornare nelle strade. Scendere in piazza, montare un gazebo, esporre una bandiera ...