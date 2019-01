L' assessore Mar alla presentazione della rassegna Me Me On Stage | in

L'assessore alla Cultura del Comune di Albissola Marina Nicoletta Negro ai microfoni di Radio Onda Ligure 101 : Primo appuntamento del 2019 con gli ospiti di Radio Onda Ligure 101 oggi venerdì 4 gennaio dalle 13 alle 14. Una puntata tutta dedicata ad Albissola Marina, tornerà infatti in studio, Nicoletta Negro, ...

FIRENZE - CAMION IN RETROMARCIA DANNEGGIA CORRIDOIO VASARIANO/ Ultime notizie - assessore 'Ripensare la ztl' : FIRENZE, CAMION consegne 'pirata' urta e DANNEGGIA colonna del CORRIDOIO VASARIANO: individuato, danno gravissimo. Le parole dell'assessore Giorgetti.

"Comprate a San Marzano sul Sarno" - l'appello dell'assessore Iaquinandi : ... anche intercettando i fondi extra-comunali, ora chiediamo ai nostri concittadini solo il piccolo sforzo di sostenere l'economia locale" conclude l'assessore Iaquinandi.

SCUOLA : assessore DONAZZAN IN VISITA ALLA PRIMARIA DI PAVIOLA DI SAN GIORGIO IN BOSCO - "SCHIANTO - UN ALBERO DI NATALE SPECIALE" : DONAZZAN a PAVIOLA 'Sono rimasta piacevolmente colpita dall'iniziativa promossa dagli alunni e dalle insegnanti di questa SCUOLA " ha affermato l'ASSESSORE - che hanno inteso incentrare il tema della ...

Forza Italia. Toni Scilla con l'assessore regionale Marco Falcone a Pantelleria. : Questa è la buona politica che sappiamo fare e che serve alle nostre comunità per essere difese e rilanciate", ha concluso il coordinatore provinciale di Forza Italia.

Verso le elezioni - l'assessore Zammarchi scende in campo per la lista 'Cesena 2024' : La lista civica 'Cesena 2024' animata dall'assessore alla Cultura e sport Christian Castorri vede un altra freccia aggiungersi al suo arco, si tratta di Lorenzo Zammarchi, assessore allo Sviluppo economico e giovani, subentrato in giunta come 'indipendente' nel marzo ...

Marsala - l'assessore Passalacqua è in Cina : Lo stesso, a colloquio con l'assessore Passalacqua, ha illustrato la sua città: 'Poco più di 250 mila abitanti, su un territorio di 3.300 kq, con una economia basata sulla produzione e ...

Maltempo : assessore Marcato - da Regione Veneto 10 mln euro per danni a imprese (2) : (AdnKronos) - “L’intervento - ribadisce l’assessore regionale allo sviluppo economico Roberto Marcato, presentatore dell’emendamento - rappresenta una prima, importante risposta del Consiglio e della Giunta alle necessità delle imprese danneggiate dal Maltempo e prevede la possibilità, in accoglimen

Maltempo : assessore Marcato - da Regione Veneto 10 mln euro per danni a imprese : Venezia, 5 dic. (AdnKronos) - È stato approvato oggi all’unanimità dal Consiglio regionale un emendamento al collegato alla legge di stabilità regionale 2019 che offre una importante risposta della Regione alle imprese danneggiate dagli eccezionali eventi meteorologici che hanno recentemente devasta

Veneto : assessore Marcato - un ulteriore mln di euro per riconversione industriale (2) : (AdnKronos) - In particolare, con queste risorse viene rafforzata la possibilità, nell’ambito delle azioni destinate all’area di crisi nel periodo 2018-2020, di sostenere gli investimenti per eventuali progettualità industriali di grandi dimensioni (superiori ai 20 milioni di euro) e con rilevanti i

Veneto : assessore Marcato - un ulteriore mln di euro per riconversione industriale : Venezia, 5 dic. (AdnKronos) - Con un emendamento al collegato alla legge di stabilità 2019, emendamento approvato oggi dal Consiglio, un milione di euro è stato destinato ad interventi finalizzati al rilancio e alla riconversione del tessuto produttivo e imprenditoriale, in relazione alla tutela, al

Genzano - la “guerra” degli alberi tagliati per motivi di sicurezza : l’assessore : “Rinuncio a indennità per ripiantumare” : Ben 30 alberi abbattuti in una sola strada “per questione di sicurezza”. E una polemica così aspra che un assessore arriva a tagliarsi lo stipendio per “pagare la piantumazione di nuovi alberi”. Accade nel comune di Genzano di Roma, cittadina dei Castelli Romani nota per la tradizionale Infiorata e per l’aria frizzante tipica dei colli a sud della Capitale. “Frizzante” come il tenore delle critiche che si sono abbattute sulla locale giunta del ...

Veneto : assessore Marcato - non c'è sviluppo senza banda larga (2) : (AdnKronos) - “Tra risorse del MISE e regionali, l’investimento complessivo – ha detto Marcato – è di circa 400 milioni di euro. Si tratta di uno degli interventi di infrastrutturazione più rilevanti a livello europeo, con il quale prevediamo di coprire entro il 2020 l’intero Veneto con la banda Ult

Veneto : assessore Marcato - non c'è sviluppo senza banda larga : Venezia, 22 nov. (AdnKronos) - “Non c’è sviluppo se non c’è infrastrutturazione tecnologica”: lo ha affermato l’assessore regionale allo sviluppo economico del Veneto, Roberto Marcato, partecipando oggi a Mestre ad un momento di incontro e dibattito sullo stato di avanzamento del Piano strategico na